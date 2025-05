Dax-Rückblick:

Der Dax startet heute Morgen nach der Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China abermals mit einer Aufwärts-Kurslücke in den Handel. Der erste Kurs von 23.759 Punkten lag also oberhalb des gestrigen Höchstkurses von 23.543 Punkten. Dazwischen entstand im Chart dadurch eine "Lücke" ohne Kurse.

Anschließend kletterte der Dax auf ein neues Allzeithoch oberhalb der 23.900-Punkte-Marke, bevor größere Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick:

Die schnellen Gewinnmitnahmen von zwischenzeitlich deutlich über 200 Punkten am Vormittag sind ein erstes Warnsignal für die Käuferseite, mehr aber auch (noch) nicht - zu stark ist aktuell das positive Momentum.

Dennoch kann sich die Einigung zwischen China und den USA am Genfer See als "buy the rumor, sell the news"-Ereignis entpuppen. In Antizipation einer Einigung war der Dax bereits in der Vorwoche auf ein neues Allzeithoch geklettert und die US-Indizes erholten sich ebenfalls kräftig.

Marktteilnehmer hatten also bereits im Vorfeld des Wochenendes ordentlich eingekauft in Antizipation eines positiven Ergebnisses.

Von daher ist es durchaus denkbar, dass die Wall-Street-Profis die sich abzeichnende euphorische Eröffnung der US-Indizes zunächst erst einmal zum Kasse machen nutzen und abwarten, bis sich der Staub etwas gelegt hat.

Wer die Verkaufspanik am Montag, dem 7. April, zum Kauf genutzt hat, hat alles richtig gemacht. Die Kaufpanik am heutigen Montag (erst einmal) zum Ausstieg zu nützen, könnte sich im Nachhinein möglicherweise ebenso als richtig erweisen. Es bleibt spannend.