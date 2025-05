EQS-News: REPLY: Der Verwaltungsrat genehmigt den Quartalsbericht zum 31. März 2025

EQS-News: Reply SpA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

REPLY: Der Verwaltungsrat genehmigt den Quartalsbericht zum 31. März 2025



Die wirtschaftlichen und finanziellen Indikatoren haben sich verbessert:

Konzernumsatz von 603,4 Millionen Euro (554,3 Millionen Euro im Jahr 2024);

EBITDA von 105,3 Millionen Euro (87,3 Millionen Euro im Jahr 2024);

EBIT von 88,7 Millionen Euro (72,1 Millionen Euro im Jahr 2024);

Vorsteuergewinn von 86,9 Millionen Euro (73,1 Millionen Euro im Jahr 2024);

Der Verwaltungsrat der Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY] hat heute die Ergebnisse zum 31. März 2025 genehmigt.

Seit Beginn des Jahres verzeichnete die Gruppe einen Konzernumsatz von 603,4 Millionen Euro – dies entspricht einer Steigerung von 8,9% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024.

Alle Indikatoren waren in diesem Zeitraum positiv. Im ersten Quartal 2025 betrug das konsolidierte EBITDA 105,3 Millionen Euro im Vergleich zu 87,3 Mio. im Jahr 2024 und entspricht damit 17,5% des Umsatzes.

Das EBIT von Januar bis März betrug 88,7 Millionen Euro (72,1 Millionen Euro im Jahr 2024) und macht damit 14,7% des Umsatzes aus.

Der Vorsteuergewinn von Januar bis März betrug 86,9 Millionen Euro (73,1 Millionen Euro im Jahr 2024) und entspricht damit 14,4% des Umsatzes.

Die Nettofinanzposition der Gruppe lag zum 31. März 2025 bei plus 537,0 Millionen Euro. Die Nettofinanzposition lag zum 31. Dezember 2024 bei plus 349,1 Millionen Euro.

„Der Abschluss des Jahres 2024 und der positive Start des Jahres 2025“, erklärte Mario Rizzante, Vorstandsvorsitzender von Reply, „bestätigen sowohl die Belastbarkeit des Reply-Modells als auch die ausdrückliche Fähigkeit der Gruppe, sich schnell unter den vom Markt anerkannten Marktführern bei der durch künstliche Intelligenz herbeigeführten Transformation zu positionieren.“

„Im ersten Quartal 2025“, so Mario Rizzante weiter, „haben wir einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Lösungen, die sich auf Generative AI, Data Analysis, Cloud Computing und Cybersecurity stützen, festgestellt. Generell beobachten wir eine zunehmende zentrale Funktion von Lösungen, die künstliche Intelligenz, vernetzte Daten und Objekte in die strategischen Investitionen von Unternehmen integrieren, unabhängig von ihrem Zugehörigkeitsbereich.“

„In den letzten Monaten“ so Mario Rizzante abschließend, „haben wir erheblich in die Entwicklung weiterer hochspezialisierter Beratungs-, Design- und Implementierungsdienstleistungen investiert und neue Angebote wie Agentic AI, Silicon Shoring und AI pre built applications definiert, die im Stande sind, immer besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen, die das Potenzial von KI sicher in ihre Systeme einbringen wollen, um immer komplexere und kritischere Prozesse zu unterstützen und umzusetzen.“

Der Leiter des Konzernrechnungswesens, Dott. Giuseppe Veneziano, erklärte im Sinne von Absatz 2, Artikel 154-bis des Finanzgesetzes, dass die Zahlen aus dieser Mitteilung den Buchhaltungs- und Rechnungsführungsunterlagen und Geschäftsbüchern entsprechen.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltungen bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von AI, Cloud Computing, Digital Media und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und digitale Dienste. www.reply.com

Ansprechpartner für die Medien

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +39 011 771 1594



Ansprechpartner für Investor Relations

Michael Lückenkötter

m.lueckenkoetter@reply.com

Tel. +49 5241 5009 1017

Paolo Capitelli

p.capitelli@reply.com

Tel. +390117711594



12. Mai 2025

Diese Pressemitteilung ist eine Übersetzung, die italienische Version hat Vorrang.

