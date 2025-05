EQS-News: Stärkstes erstes Quartal der Unternehmensgeschichte: JDC erzielte erstmals zum Jahresauftakt einen Konzernumsatz von über 60 Millionen Euro

EQS-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Stärkstes erstes Quartal der Unternehmensgeschichte: JDC erzielte erstmals zum Jahresauftakt einen Konzernumsatz von über 60 Millionen Euro



Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) zeigt mit den heute veröffentlichten Zahlen für das erste Quartal 2025 ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,7 Prozent und liegt nunmehr bei 62,2 Mio. EUR (Vorjahr: 53,3 Mio. EUR). Damit hat die JDC Group AG erstmals in ihrer Historie in einem ersten Quartal einen Umsatz von über 60 Mio. EUR erzielt.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich im erstem Quartal 2025 um 23,9 Prozent und liegt deutlich verbessert bei 5,0 Mio. EUR (Q1 2024: 4,1 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg mit 37,7 Prozent noch deutlicher und liegt mit 3,4 Mio. EUR signifikant über dem Vorjahresniveau von 2,5 Mio. EUR.

Der Quartalsumsatz des Segments Advisortech erhöhte sich um 11,3 Prozent auf 53,8 Mio. EUR und überschreitet damit erstmals in einem ersten Quartal die Grenze von 50 Mio. EUR. Der Quartalsumsatz des Geschäftsbereichs Advisory stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 55,9 Prozent auf 13,6 Mio. EUR (Vorjahr: 8,7 Mio. EUR). Diese Zahlen sind wesentlich beeinflusst von einer Strukturmaßnahme, die der Gruppe einerseits künftig mehrere hunderttausend Euro einspart, andererseits aber zu einer Umgliederung von Umsatz und Ertrag aus dem Advisortech Segment heraus hin zum Advisory Segment führt. Für das erste Quartal 2025 bedeutet dies, dass nun rund 2,7 Mio. EUR des Umsatzes und rund 0,1 Mio. EUR des EBITDA statt im Advisortech Segment im Advisory Segment anfallen.

Hintergrund ist die Zusammenlegung der verschiedenen bankaufsichtsrechtlichen Lizenzen im Konzern (so genanntes Haftungsdach-Geschäft), in deren Zuge die Top Ten Wertpapier GmbH, Wien, auf die FiNUM.Private Finance AG, Berlin, verschmolzen wurde. Mit Wirkung zum 01.01.2025 wurde die organisatorische Anpassung auch in der Segmentdarstellung umgesetzt, was entsprechende Verschiebungen zwischen den Segmenten Advisortech und Advisory nach sich zieht. Zur besseren Vergleichbarkeit werden daher neben den tatsächlichen Werten nach der neuen Segmentdarstellung im Folgenden auch „pro forma“-Werte dargestellt, die die Wachstumsraten unter der Annahme abbilden, als wäre die Segmentdarstellung schon im Vorjahr so gewesen wie heute.

Beide Geschäftsbereiche, Advisortech wie auch Advisory, zeigten im Berichtszeitraum – losgelöst von den Änderungen in der Segmentdarstellung - eine erfreuliche Entwicklung. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Advisortech Segment in den ersten drei Monaten 2025 um 20,3 Prozent auf 5,0 Mio. EUR und liegt damit deutlich über dem Vorjahresvergleichswert von 4,2 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg im gleichen Zeitraum um über 30 Prozent von 3,0 Mio. EUR im Vorjahr auf nun 3,9 Mio. EUR.

Das Advisory-Segmentergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg in den ersten drei Monaten um über 80 Prozent auf 1,2 Mio. EUR (Q1 2024: 0,7 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) hat sich mehr als verdoppelt und liegt nach den ersten drei Monaten 2025 bei 0,8 Mio. EUR (Q1 2024: 0,4 Mio. EUR).

„Das abgelaufene erste Quartal ist für uns wunschgemäß verlaufen und konnte sehr überzeugend abgeschlossen werden. Investment- und Versicherungsbestand lagen zum Ende des Quartals auf den höchsten Werten seit der Gründung der Gesellschaft vor über 20 Jahren. Seit Jahren gelingt es der JDC, diese Kennzahlen Jahr für Jahr zu erhöhen und so die Basis für weiteres Wachstum zu legen. Auch im Verlauf des Jahres 2025 wollen wir weiter erfreuliche Wachstumsraten zeigen!“ erläutert Ralph Konrad, CFO der JDC Group AG.

„Wir freuen uns, dass auch zum Jahresstart 2025 sämtliche Segmente, Asset-Klassen und Vertriebskanäle zu unserem ertragreichen Wachstum beitragen: Sowohl das Investment- und Vermögensverwaltungsgeschäft, das Versicherungsgeschäft, aber auch das Immobilien- und Finanzierungsgeschäft zeigen eine sehr erfreuliche Entwicklung. Und das gilt für unser breites Makler- und Großkundengeschäft gleichermaßen wie für unsere eigenen Finum-Berater. Trotz der erratischen Ausschläge der Kapitalmärkte in Folge der globalen Diskussion um Zölle sehen wir für das weitere Geschäftsjahr sehr große Chancen!” erläutert Dr. Sebastian Grabmaier, CEO der JDC Group AG.

Die wesentlichen Kennzahlen der ersten drei Monate 2025 stellen sich wie folgt dar:



Für den weiteren Verlauf des Jahres 2025 bestätigen wir unsere positive Einschätzung und die veröffentlichte Guidance: 2025 erwartet das Unternehmen auf der Basis bereits abgeschlossener Kooperationen einen Umsatzzuwachs auf 245 bis 265 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 18,5 bis 20,5 Mio. EUR.

Den Aktionärsbrief für das Q1 2025 und weitere Informationen zur JDC Group AG finden Sie unter www.jdcgroup.de.

Über die JDC Group AG

Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS & Cie., MORGEN & MORGEN, allesmeins, Top Ten und Geld.de eine digitale Plattform für Versicherungen, Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem sie sämtliche Produktanbieter des Finanzmarktes mit kompletter Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter, Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen, FinTechs) und das erste echte Financial Home für Finanzdienstleistungskunden. Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Rund 250 gut ausgebildete Berater unter der Marke FiNUM ergänzen das Plattformangebot für anspruchsvolle und gehobene Privatkunden. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Plattformnutzern, rund 2,4 Millionen Kunden, einem Fondsbestand von über 7,5 Milliarden Euro und jährlichen Versicherungsprämien von über 1,2 Milliarden Euro sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. JDC setzt auf Nachhaltigkeit und hat sich den ESG-Kriterien verpflichtet: Als Digitalisierungsdienstleister hilft JDC, viele Tonnen Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären und Kunden einfacher zu machen.

