USA/CHINA ZOLLSENKUNG | 90 Tage Pause - 115% | Wall Street bullish

Die US-Aktienfutures stiegen am frühen Montag sprunghaft an, nachdem sich die USA und China nach Verhandlungen am Wochenende in der Schweiz auf eine vorübergehende Senkung der Zölle geeinigt hatten.



US-Finanzminister Scott Bessent erklärte am Montag, die Gespräche mit China seien „sehr produktiv“ gewesen. Beide Länder hätten sich darauf geeinigt, die gegenseitigen Zölle für 90 Tage um 115 Prozent zu senken. Damit sinken die US-Zölle auf chinesische Waren auf 30 Prozent und die chinesischen Zölle auf US-Importe auf 10 Prozent.

In den kommenden Wochen sollen die Verhandlungen weitergehen und die Vereinbarung nach den 90 Tagen zementieren. Die amerikanische Seite klingt fast euphorisch, die chinesischen Verhandler sehr konstruktiv und demütig.



Anleger werden diese Woche zudem auf Anzeichen achten, wie sich die Handelsspannungen auf die Wirtschaft auswirken. Der Verbraucherpreisindex für April wird am Dienstagmorgen veröffentlicht, während die Einzelhandelsumsätze und der Erzeugerpreisindex – ein weiteres Inflationsmaß – am Donnerstag veröffentlicht werden.



00:00 USA/China-Zollsenkung | 90 Tage Pause

03:40 Dax | Zölle & die EU | Pharma-Bereich

06:10 Asien: Zahlen aus dem Automarkt

08:20 Gold, Euro, Bitcoin | Reconciliation Bill

11:20 Banken | Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung

13:33 Geopolitik: Pakistan, Ukraine & Russland, Israel

15:22 Zahlen: u.a. Energy, Sally Beauty

17:55 Apple: Preisanhebung bei iPhones?

19:15 Atomkraft | Saudi Aramco

20:01 CATL Börsengang | KI Versicherungen

21:28 Weitere Meldungen: Amazon, Google, Microsoft & OpenAI

24:18 Analysten zu Nvidia, Match Group, Warner Music, Spotify uva.

28:55 Wochenausblick: Boeing, Cisco, Konjunkturdaten u.a.







*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke