Dow Jones Industrial Average® - "Gamechanger"?

Den Kursverlauf des Dow Jones® sollten Anlegerinnen und Anleger derzeit unbedingt im Blick haben. Gleich mehrere Faktoren tragen jüngst zur Verbesserung der Ausgangslage bei. So haben die amerikanischen Standardwerte im April aus Sicht der Candlestickanalyse einen klassischen „Hammer“ ausgeprägt. Gleichzeitig gelang im Tagesbereich die Ausprägung einer unteren Umkehrformation sowie im Wochenbereich der Bruch des steilen Korrekturtrends seit Februar (akt. bei 40.405 Punkten). Die beschriebenen Steilvorlagen haben die US-„blue chips“ nun an ein absolutes Schlüssellevel geführt. Gemeint ist die Kombination aus der 50-Wochen-Linie (akt. bei 41.843 Punkten) und den horizontalen Barrieren bei knapp 42.000 Punkten. Verstärkt wird dieses Barrierenbündel noch zusätzlich durch den Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 42.266 Punkten). Zu Wochenbeginn gelang der Sprung über die diskutierten Hürden – und zwar per Aufwärtsgap (41.773 zu 41.899 Punkte). Damit ist der Dow Jones® zurück in der Erfolgsspur. Aus der o. g. Bodenbildung ergibt sich ein rechnerisches Kursziel von 44.000 Punkten und von dort ist es dann auch nicht mehr weit bis zu den historischen Hochständen bei gut 45.000 Punkten.

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.