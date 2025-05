EQS-News: Auszeichnungen für DATAGROUP in der ISG Provider Lens™ Studie 2025 für das SAP Ecosystem

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Auszeichnungen für DATAGROUP in der ISG Provider Lens™ Studie 2025 für das SAP Ecosystem



13.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pliezhausen, 13. Mai 2025 – Mit mehreren Platzierungen in der aktuellen ISG Provider Lens™ Studie 2025 für das SAP Ecosystem gehört DATAGROUP zu den führenden Dienstleistern im deutschen SAP-Markt. Besonders stark schneidet das Unternehmen in den Bereichen SAP S/4HANA System Transformation für Midmarket und Large Accounts sowie in den SAP Application Managed Services ab.

Die Einordnung von DATAGROUP als „Leader“ im Bereich „SAP S/4HANA System Transformation – Midmarket“ würdigt die Kompetenz des IT-Dienstleisters für strukturierte und kosteneffiziente Migrationsprojekte für mittelständische Unternehmen. Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die ValueCheck-Methode – ein prozessorientierter Analyseansatz, der alle SAP-Betriebsmodelle, einschließlich SAP RISE, berücksichtigt. Der ValueCheck liefert individuell zugeschnittene Handlungsempfehlungen und schafft damit eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Transformation. Ergänzend dazu kommt mit Rapid Prototyping ein iterativer Ansatz zum Einsatz, bei dem in kurzer Zeit funktionsfähige SAP-Prototypen erstellt werden, um Prozesse greifbar zu machen und gemeinsam mit den Kunden zu optimieren. In Kombination mit umfassender Expertise im Cloud Hosting ermöglicht DATAGROUP so einen gesetzeskonformen und nahtlosen Wechsel auf SAP S/4HANA.

Oliver Nickels, Analyst der Studie, betont: „DATAGROUP liefert strukturierte und kosteneffiziente SAP S/4HANA Services, die auf den deutschen Mittelstand zugeschnitten sind. Die ValueCheck-Methode und das Cloud-Hosting-Know-how machen das Unternehmen zu einer guten Wahl für mittelständische Unternehmen, die einen nahtlosen und gesetzeskonformen Übergang zu SAP S/4HANA anstreben.“

Auch im Bereich „SAP S/4HANA System Transformation – Large Accounts“ wurde DATAGROUP als „Rising Star“ ausgezeichnet. Diese Bewertung erhalten Anbieter, die außergewöhnliche Fortschritte erzielt haben und das Potenzial besitzen, sich innerhalb von 12 bis 24 Monaten zu Marktführern zu entwickeln. Der bewährte Transformationsansatz mit ValueCheck, Rapid Prototyping und Konvertierung kommt auch bei Großunternehmen zum Einsatz und überzeugte durch lokale Präsenz, hohe Beratungskompetenz und starke Cloud-Partnerschaften.

Ganzheitliche SAP-Expertise

Im Segment „SAP Application Managed Services“ erhielt DATAGROUP ebenfalls die Bewertung „Rising Star”. Mit einem spezialisierten Angebot für den deutschen Mittelstand liefert das Unternehmen Managed Services in hybriden Cloud-Umgebungen mit Hilfe von fortschrittlichen Prozessen und KI-Automatisierung. Die SAP Application Managed Services sind zentraler Bestandteil der DATAGROUP SAP Services, die Unternehmen ganzheitlich in der Betreuung und Weiterentwicklung ihrer SAP-Landschaften unterstützen. Eingebettet sind diese Leistungen in die CORBOX, das modulare Service-Portfolio des IT-Dienstleisters.

„Dass wir in verschiedenen Quadranten vertreten sind, zeigt die Vielseitigkeit und Reife unseres SAP-Portfolios“, erklärt Peter Heinold, Geschäftsführer in der DATAGROUP SAP-Einheit. „Gerade im Zusammenspiel von Transformation, Betrieb und Cloud-Integration bieten wir Unternehmen nachhaltige und leistungsfähige SAP-Services.“

Über ISG Provider Lens

Die ISG Provider Lens™ Quadranten- Reports bieten Bewertungen von Dienstleistern und kombinieren als einzige Studien dieser Art datengestützte Forschung und Marktanalysen mit praktischen Erfahrungen und Beobachtungen, gestützt auf das globale ISG-Beraterteam. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen bei der Auswahl geeigneter Sourcing- Partner helfen; die ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre Marktkenntnisse zu validieren und Empfehlungen für die Unternehmenskunden von ISG abzugeben. Die Studien decken derzeit Provider mit Angeboten in mehreren Regionen weltweit ab. Weitere Informationen über die ISG Provider Lens Studien finden Sie auf dieser

Webseite

.

Über ISG

ISG (Nasdaq: III) ist ein globales, KI-orientiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend in der Beschaffung von Technologie und Business-Services und nimmt inzwischen eine Spitzenstellung bei der KI-Nutzung ein; damit kann Organisationen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum verholfen werden.

Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten, sein fundiertes Wissen über Anbieter-Ökosysteme und die Kompetenz seiner 1.600 Experten weltweit, die gemeinsam Kunden dabei unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

Weitere Informationen unter

isg-one.com

.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

Kontakt

Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de

13.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2135440 13.05.2025 CET/CEST