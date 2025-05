EQS-News: Heidelberg Pharma präsentiert vielversprechende neue klinische Daten zu ihrem führenden ATAC-Kandidaten HDP-101 auf der EHA 2025

EQS-News: Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): Konferenz

Heidelberg Pharma präsentiert vielversprechende neue klinische Daten zu ihrem führenden ATAC-Kandidaten HDP-101 auf der EHA 2025



14.05.2025 / 18:40 CET/CEST

Heidelberg Pharma präsentiert vielversprechende neue klinische Daten zu ihrem führenden ATAC-Kandidaten HDP-101 auf der EHA 2025

HDP-101 zeigte bei einer Patientin aus Kohorte 5 eine vollständige Remission

F&E-Webinar am 17. Juni 2025

Ladenburg, 14. Mai 2025 – Die Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA), ein Biotechnologieunternehmen, das innovative Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (Antibody Drug Conjugates, ADCs) entwickelt, gab heute bekannt, dass sie neue klinische Daten zu ihrem führenden Amanitin-basierten ADC-Kandidaten auf dem 30. Kongress der European Hematology Association (EHA) vorstellen wird, der vom 12. bis 15. Juni 2025 in Mailand, Italien, stattfindet.

Der Amanitin-basierte ADC-Kandidat HDP-101 wird in einer klinischen Phase I/IIa-Studie zur Behandlung des rezidivierten oder refraktären Multiplen Myeloms evaluiert. HDP-101 hat sehr ermutigende Ergebnisse gezeigt, darunter eine andauernde vollständige Remission bei einer Patientin aus Kohorte 5, die bereits mehrfach vorbehandelt war und seit mehr als 19 Monaten kontinuierlich mit alleinigen Gaben von HDP-101 behandelt wird.

Darüber hinaus zeigten mehrere Patienten vielversprechende biologische Aktivität und objektive Verbesserungen, was das Potenzial von HDP-101 als Behandlungsoption für Patienten mit Multiplem Myelom unterstreicht. Die Studie wird in Kohorte 8 mit einer Dosis von 140 µg/kg fortgesetzt.

EHA 2025 Congress

Titel der Präsentation: The Anti-BCMA Antibody Drug Conjugate HDP-101 with a Novel Amanitin Payload Shows Promising Data in Relapsed/Refractory Multiple Myeloma in a Phase I/IIa clinical trial as it advances into Cohort 7

Abstract-Nummer: PF749 Session: 1 Präsentationszeit: 13. Juni, 18:30 – 19:30 CEST Vortragende: Dr. Shambavi Richard Link zum Abstract: EHA Library - The official digital education library of European Hematology Association (EHA)

F&E-Webinar „Pioneering New Treatment Options in Relapsed or Refractory Multiple Myeloma with a New Amanitin-based ADC“

Im Anschluss an den EHA-Kongress veranstaltet Heidelberg Pharma am 17. Juni um 17:00 Uhr MESZ ein F&E-Webinar, um weitere Einblicke in die laufende klinische Studie mit ihrem führenden Wirkstoffkandidaten HDP-101 zu geben.

Das F&E-Webinar beinhaltet Präsentationen des Management-Teams sowie Key Opinion Leaders (KOLs) auf dem Gebiet des Multiplen Myeloms: Jonathan Kaufman, MD, Associate Professor of Hematology & Medical Oncology, Emory University School of Medicine, Atlanta, USA, und Professor Marc-Steffen Raab, MD, Direktor des Heidelberger Myelomzentrums, Universitätsklinikum Heidelberg, Heidelberg.

Die Teilnehmer des Webinars sind eingeladen, im Vorfeld Fragen einzureichen oder an einer Live-Fragerunde nach den Präsentationen teilzunehmen.

Für weitere Informationen zum F&E-Webinar und zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an investors@hdpharma.com oder Sie melden sich direkt über folgenden Link an:

https://beacon-intelligence.com/webinars/pioneering-new-treatment-options-in-relapsed-or-refractory-multiple-myeloma-with-a-new-amanitin-based-adc/

Eine Aufzeichnung wird kurz nach der Veranstaltung unter „Presse & Investoren > Konferenzen & Kalender > Konferenzen & Präsentationen“ auf der Website von Heidelberg Pharma abrufbar sein.

Über Heidelberg Pharma

Heidelberg Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das an einem neuen Behandlungsansatz in der Onkologie arbeitet und auf der Basis der eigenen ADC-Technologien neuartige Arzneimittel für die gezielte und hochwirksame Krebsbehandlung entwickelt. ADCs sind Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, die die Spezifität von Antikörpern mit der Wirksamkeit von Toxinen kombinieren, um Krebs zu bekämpfen. Ausgewählte Antikörper werden mit verschiedenen Wirkstoffen beladen und transportieren sie in die erkrankten Zellen. Das Toxin kann dort seine Wirkung entfalten und die Zelle töten.

Heidelberg Pharma verwendet mehrere Beladungswirkstoffe und hat eine ADC-Toolbox aufgebaut, die über vielfältige Wege Tumorresistenzen überwindet und über verschiedene Antikörper unterschiedliche Krebsarten adressiert. Das Ziel ist die Entwicklung von zielgerichteten und hochwirksamen ADCs zur Behandlung einer Vielzahl von bösartigen hämatologischen und soliden Tumoren.

Als erstes Unternehmen verwendet Heidelberg Pharma den Wirkstoff Amanitin aus dem grünen Knollenblätterpilz für den Einsatz in der Krebstherapie. Der biologische Wirkmechanismus des Toxins stellt einen neuen therapeutischen Ansatz dar und wird als Wirkstoff in der auf Amanitin basierenden ADC-Technologie, der sogenannten ATAC-Technologie eingesetzt.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Ladenburg und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol HPHA. Weitere Informationen finden Sie unter www.heidelberg-pharma.com

ATAC® ist eine eingetragene Marke der Heidelberg Pharma Research GmbH.

ITAC™, ETAC™ sind Markenanmeldungen der Heidelberg Pharma Research GmbH.

Kontakt

Heidelberg Pharma AG

Sylvia Wimmer

Director Corporate Communications

Tel.: +49 89 41 31 38-29

E-Mail: investors@hdpharma.com

Gregor-Mendel-Str. 22, 68526 Ladenburg

IR/PR-Beratung

MC Services AG

Katja Arnold (CIRO)

Managing Director & Partner

Tel.: +49 89 210 228-40

E-Mail: katja.arnold@mc-services.eu

Internationale IR/PR-Beratung

Optimum Strategic Communications

Mary Clark, Zoe Bolt, Aoife Minihan

Tel: +44 20 3882 9621

E-Mail: HeidelbergPharma@optimumcomms.com

Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa “schätzt”, “glaubt”, “erwartet”, “könnte”, “wird”, “sollte”, “zukünftig”, “möglich” oder ähnliche Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie, der Pläne und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die Ertragslage, die Errungenschaften oder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Erträgen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorausgesetzt werden. Angesichts dieser Unwägbarkeiten werden mögliche Investoren und Partner davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.