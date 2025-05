Die V-Erholung ist auch an den US-Märkten in vollem Gange, nachdem der Dax bereits ein neues Hoch generiert hat. Kann das so weitergehen, oder ist nun mal mit etwas Abkühlung zu rechnen? Die Inflationsdaten lassen jedenfalls kein schlechtes Gefühl aufkommen - zumindest bei rational denkenden Marktteilnehmern. Martin zeigt heute, dass das aber nicht alle Marktteilnehmer sind.

Aktien von E.On bilden aktuell zusammen mit den Rheinmetall-Papieren die Spitze des Dax aus. Hier kommen die Zahlen gut an und die Analysten bleiben optimistisch. Aktien von Sea Limited haben in den letzten vier Wochen um beinahe 30 Prozent zugelegt. Auch gestern nach den Quartalszahlen ging es deutlich weiter nach oben. Martin schaut in der heutigen Mahlzeit-Folge auf die weiteren Aussichten der Aktie.

Nvidia übersteigt wieder die Marktkapitalisierung von drei Billionen US-Dollar. Nachdem gestern ein gigantischer Großauftrag gemeldet wurde scheinen die Anleger zu verstehen, dass Nvidias Produkte nicht zyklisch sind. Zumindest noch nicht. Mehr dazu in der heutigen Live-Sendung.