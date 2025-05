Anleger zeigen sich abwartend

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich heute Vormittag von einer wechselhaften Seite. Nach einem verhaltenen Start in den Handel kämpfte der DAX mit leichten Verlusten, konnte sich aber im Laufe des Vormittags stabilisieren. Auch an den internationalen Börsen herrschte keine einheitliche Stimmung.

Makroökonomischer Überblick:

Am 15. Mai 2025 standen folgende makroökonomische Ereignisse im Fokus:

Zinsentscheidung in Großbritannien: Die Bank of England hat heute ihre Zinsentscheidung bekannt gegeben.

Arbeitslosenansprüche in den USA: Die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA wurden veröffentlicht.

PSE Macro Days Konferenz in Paris: Die PSE Macro Days Konferenz, die sich mit Themen der Makroökonomie befasst, findet am 15. Mai 2025 statt.

Rheinmetall: Die Aktie von Rheinmetall zeigte sich heute Vormittag mit einem signifikant erhöhten Handelsvolumen und Kursaufschlägen. Dies deutet auf ein gesteigertes Interesse der Anleger an dem Wert hin.

ASML Holding N.V. (Niederlande): ASML zeigt ebenfalls eine positive Kursentwicklung.Das Unternehmen, ein führender Anbieter von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie, profitiert von Investitionen in neue Fertigungstechnologien. Aktuelle Berichte über steigende Auftragseingänge stärken das Vertrauen der Anleger.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5B0K 18,04 23464 Punkte 21668,324475 Punkte 13,81 Open End DAX® Bear UG12LN 6,66 23479,5 Punkte 24110,330122 Punkte 32,95 Open End DAX® Bull UG5B0P 17,64 23464 Punkte 21708,451 Punkte 13,5 Open End NASDAQ 100 Bear UG2PXS 6,32 21319,206142 Punkte 21886,386825 Punkte 29,88 Open End DAX® Bull UG5B3C 12,05 23464 Punkte 22263,922491 Punkte 19,77 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.05.2025; 10:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Silber Call HD9XP6 0,64 31,92 USD 33,00 USD 17,41 20.06.2025 Amercian Express Call HD6SSK 6,47 300 USD 250,00 USD 3,25 17.06.2026 RENK Group Call UG4V9W 13,62 55,455 EUR 45,00 EUR 2,87 17.09.2025 Rheinmetall Call UG3A6L 64,62 1688,75 EUR 1050,00 EUR 2,24 17.09.2025 NVIDIA Call HD6726 2,11 133,48 USD 227,50 USD 6,65 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.05.2025; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit ASML Holding HC4058 3,41 681,8 457,835728 EUR 3 Open End Applied Materials UG0MW5 4,50 172,875 130,639864 USD 4 Open End Nvidia HD58PF 7,40 133,18 101,53395 USD 4 Open End Rheinmetall UG4V0X 23,04 1669,75 1194,267096 EUR 4 Open End Nasdaq-100® HD4A0V 5,11 21319,20614 17768,292999 Punkte 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.05.2025; 10:55 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de