Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Dax fällt an ehemaliges Allzeithoch zurück und steht kurz vor einem Verkaufssignal") lautete wie folgt:

Nach der positiven Eröffnung am Morgen verliert das deutsche Börsenbarometer über 200 Punkte vom Tageshoch und rutscht an die Horizontalunterstützung um 23.475 Punkte - dem vorherigen Allzeithoch aus dem ersten Quartal. Hier wird es nun unmittelbar spannend - ein Tagesschlusskurs unterhalb dieser Marke wäre ein erstes prozyklisches Verkaufssignal und sollte eine größere Verkaufswelle auslösen können.

Nach dem deutlichen Kursrutsch am Vormittag konnte sich der Index am Nachmittag wieder über 23.500 Punkte erholen, da an der Wall Street gestern kein nennenswerter Verkaufsdruck aufkam. Das angesprochene Verkaufssignal konnte somit (vorerst) vermieden werden.

Dax-Ausblick:

Heute Vormittag rutscht der Dax erneut ins Minus und notiert leicht unterhalb der wichtigen Marke von 23.475 Punkten. Die US-Futures notieren allerdings aktuell recht deutlich im Minus. Sollte nun heute tatsächlich auch an der Wall Street mal etwas Verkaufsdruck aufkommen, dürfte das übergeordnete mittelfristige Verkaufssignal auch im Dax nicht zu vermeiden sein.

In dem Falle wäre in den kommenden Tagen und Wochen tendenziell mit einer Abwärtskorrektur in den Bereich um 22.500 Punkte, potenziell deutlich tiefer, zu rechnen. Lediglich bei einem Xetra-Tagesschlusskurs oberhalb von 23.475 Punkten heute um 17:30 Uhr bleiben die Käufer weiter im Spiel.