EQS-News: grenke bestätigt vorläufige Quartalszahlen

EQS-News: grenke AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

grenke bestätigt vorläufige Quartalszahlen



15.05.2025 / 06:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





grenke bestätigt vorläufige Quartalszahlen

Vorläufige Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung vom 29.04.2025 bestätigt

Konzernergebnis in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres bei 10,2 Mio. Euro (Q1 2024: 19,8 Mio. Euro)

Schadensabwicklung und Risikovorsorge aufgrund von Basiseffekten im Vergleich zum Vorjahresquartal erhöht

Prognose für 2025 bestätigt

Baden-Baden, den 15. Mai 2025: Die grenke AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, bestätigt die am 29. April vorläufig vorgelegten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung und veröffentlicht heute die vollständige Quartalsmitteilung zum ersten Quartal 2025. Demnach betrug das Konzernergebnis im ersten Quartal des Geschäftsjahres 10,2 Mio. Euro (Q1 2024: 19,8 Mio. Euro). Wie bereits mitgeteilt, resultierte der Rückgang aus den prognostizierten, im Vergleich zum Vorjahresquartal erhöhten Aufwendungen für Schadensabwicklung und Risikovorsorge, die auch im zweiten Quartal unser Ergebnis im Jahresvergleich belasten werden. Während die Schadenquote demzufolge stieg, verbesserte sich die Cost-Income-Ratio (CIR) sowohl im Vergleich zum Vorjahresquartal als auch zum Vorjahr.

Dr. Sebastian Hirsch, Vorstandsvorsitzender der grenke AG: „Die Weichen sind auf langfristige und nachhaltige Steigerung unserer Profitabilität gestellt. Wir sind bestens positioniert, um nicht nur das enorme Wachstumspotential, das im weltweiten Small Ticket Leasing steckt, auszuschöpfen – sondern auch in wachsende Gewinne umzuwandeln.“

Dr. Martin Paal, Finanzvorstand der grenke AG: „Im ersten Quartal sind unsere operativen Erträge stärker als die Kosten gestiegen. Besonders auf Basis unserer Ertragskraft, die sich zunehmend in der GuV niederschlägt, blicken wir zuversichtlich auf das verbleibende Jahr und bleiben bei unserer Prognose.“



Gestiegene Erträge bei planmäßigem Kostenwachstum im ersten Quartal 2025

Die Zinserträge wuchsen im ersten Quartal 2025 um 27,7 Mio. Euro (+20,9 %) auf 159,8 Mio. Euro (Q1 2024: 132,1 Mio. Euro). Zugleich stieg der Zinssaufwand zur Refinanzierung des Leasinggeschäfts um 13,9 Mio. Euro auf 60,0 Mio. Euro (Q1 2024: 46,1 Mio. Euro). Entsprechend verzeichnete das Zinsergebnis (der Saldo aus Zinserträgen und Zinsaufwand) einen Zuwachs von 16,0 % auf 99,8 Mio. Euro (Q1 2024: 86,1 Mio. Euro).

Getrieben durch ein deutliches Wachstum der Erträge aus dem Neu- und Servicegeschäft, konnten die operativen Erträge um 22,1 Mio. Euro auf 155,0 Mio. Euro gesteigert werden (Q1 2024: 132,9 Mio. Euro). Gleichzeitig lagen die operativen Aufwendungen nur um 10,8 Mio. Euro höher als im Vorjahresquartal bei 88,0 Mio. Euro (Q1 2024: 77,2 Mio. Euro). Davon entfielen 51,9 Mio. Euro auf Personalkosten (Q1 2024: 46,8 Mio. Euro). Dies resultierte in einer verbesserten Cost-Income-Ratio von 56,8 % (Q1 2024: 58,1 %), die damit unter dem Zielwert von <60 % für das Geschäftsjahr 2025 liegt. Die durchschnittliche Anzahl der im grenke Konzern Beschäftigten (gemessen in Vollzeitäquivalenten) wuchs planmäßig um 6,5 % auf 2.296 (Q1 2024: 2.156 Beschäftigte).

Als Resultat aus den gewachsenen operativen Erträgen wuchs das operative Ergebnis vor Schadensabwicklung und Risikovorsorge im ersten Quartal 2025 um 20,3 % auf 67,0 Mio. Euro (Q1 2024: 55,7 Mio. Euro).

Aufgrund der weiterhin erhöhten Insolvenzzahlen lag das Ergebnis aus Schadensabwicklung und Risikovorsorge im ersten Quartal mit 47,6 Mio. Euro (Q1 2024: 26,7 Mio. Euro) auf dem Niveau der Quartale des zweiten Halbjahres 2024. Die Schadenquote, der Quotient aus Schadensabwicklung und Risikovorsorge zum Vermietvolumen, betrug entsprechend im ersten Quartal knapp 1,9 % (Q1 2024: 1,1 %). Das operative Ergebnis erreichte damit 14,0 Mio. Euro (Q1 2024: 24,9 Mio. Euro) bei einem Konzernergebnis von 10,2 Mio. Euro (Q1 2024: 19,8 Mio. Euro).

Leasingforderungen steigen deutlich, Eigenkapitalquote stabil

Das Leasingneugeschäft stieg im ersten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr um 10,6 % auf 740,6 Mio. Euro (Q1 2024: 669,8 Mio. Euro). Daraus resultierend, stiegen die Leasingforderungen zum Quartalsende Q1 2025 auf 6,7 Mrd. Euro (31.12.2024: 6,5 Mrd. Euro). Die Eigenkapitalquote lag zum 31.03.2025 bei 16,0 % (31.12.2024: 16,1 %) und damit im Rahmen des selbst gesteckten Ziels von rund 16 %.

Prognose 2025 bestätigt

grenke erwartet für das Geschäftsjahr 2025 unverändert ein Leasingneugeschäftsvolumen zwischen 3,2 und 3,4 Mrd. Euro und ein Konzernergebnis von 71 bis 81 Mio. Euro.

Die Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2025 ist im Internet unter “Berichte & Präsentationen“ abrufbar.

Wesentliche Kennzahlen im Überblick (in Mio. Euro)

Hinweis: Aus den jeweiligen Rundungen können sich Differenzen einzelner Werte gegenüber der tatsächlich in Euro erzielten Zahl ergeben.



Über grenke

grenke ist globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, der flexibles, schnelles und unkompliziertes Small-Ticket-Leasing und Bank-Services anbietet. Damit schafft grenke finanzielle Spielräume und hilft Kundinnen und Kunden sich auf das eigene Geschäft zu fokussieren. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente) in über 30 Ländern weltweit aktiv. grenke ist beim Small-Ticket-Leasing international führend. Die grenke Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30).

Weitere Informationen erhalten Sie von

Investorenkontakt

Team Investor Relations

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 7221 5007 8611

investor@grenke.de



Pressekontakt

Stefan Wichmann

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 171 2020300

presse@grenke.de

15.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2137960 15.05.2025 CET/CEST