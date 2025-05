Gezielte Anpassungen beim Bauvorhaben «Rocket & Tigerli»

Cham Swiss Properties AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Cham, 15. Mai 2025 – Die Stadt Winterthur erteilte kürzlich die Baubewilligung für das Hochhaus namens «Rocket» und die ergänzenden Bauten des «Tigerli»-Komplexes. Bauherrin Cham Swiss Properties nimmt die Auflagen der Behörden zum Anlass, das Vorhaben nochmals zu verbessern. Im Vordergrund stehen der Zugang zu den Flächen im Erdgeschoss und die Nutzung des Dachgeschosses. Das Unternehmen erwartet keine wesentlichen Verzögerungen bei den nächsten Projektschritten.

Die Cham Swiss Properties AG entstand Anfang April 2025 aus der Fusion der Ina Invest AG und der Cham Group AG. Die operative Verantwortung für die neue Immobiliengesellschaft trägt die fünfköpfige Geschäftsleitung der Cham Group. Eines der bedeutendsten Projekte im Portfolio ist das Hochhaus «Rocket» und die drei angrenzenden Wohngebäude «Tigerli» im neuen Winterthurer Stadtteil Lokstadt. Die Stadt Winterthur erteilte Anfang April 2025 die Baubewilligung für das Vorhaben mit teils gewichtigen Auflagen. Die Cham Swiss Properties prüft diese derzeit vertieft. Sie wird in den kommenden Wochen die von der Stadt gemachten Auflagen, zum Beispiel den Umfang der öffentlichen Nutzung des Dachgeschosses oder den Zugang zu den Flächen im Erdgeschoss, in enger Abstimmung mit den zuständigen Stellen der Stadt Winterthur diskutieren. Mit den Anpassungen sollen «Rocket & Tigerli» ihrer städtebaulichen Bedeutung – «Rocket» wird als Hochhaus mit 100 Metern Höhe die Winterthurer Skyline prägen – vollumfänglich gerecht werden. Formell-rechtlich ist für den Eintritt in diese Zwischenphase nach dem Abschluss der Detailplanung und vor dem Start der Realisierung ein Rekurs gegen die Baubewilligung notwendig. CEO Thomas Aebischer betont: «Das ist eine Formalie, die das Verfahren mit sich bringt. Im Vordergrund steht für uns aber ganz klar der konstruktive inhaltliche Austausch mit dem Amt für Städtebau und dem Amt für Baubewilligungen.» Im Rahmen dieser Abstimmung wird sich auch klären, ob der Rekurs zurückgezogen werden kann oder ob allenfalls eine erneute Baueingabe notwendig ist. Trotz dieser Zwischenphase erwartet die Cham Swiss Properties keine wesentliche Verzögerung bei den weiteren Projektschritten.

Eines der hochwertigsten Immobilienportfolios der Schweiz

Die Cham Swiss Properties AG ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Cham (ZG). Sie entstand 2025 aus der Fusion der Ina Invest AG und der Cham Group AG. Das Unternehmen konzentriert sich auf die wertschaffende Entwicklung von attraktiven Lebens-und Arbeitsräumen an zentralen Lagen mit guter ÖV-Anbindung in der Schweiz. Ihr Immobilienportfolio beläuft sich auf rund CHF 1.6 Mrd. Über die kommenden Jahre wird die Cham Swiss Properties ein hochwertiges, nachhaltiges und diversifiziertes Immobilienportfolio auf- und ausbauen. Nach Fertigstellung der derzeitigen Projekte wird sich die Portfoliogrösse der Gesellschaft auf schätzungsweise rund CHF 3 Mrd. ausweiten und jährlich über CHF 100 Millionen Mieteinnahmen generieren. Die Kompetenzen der rund 50 Mitarbeitenden der Cham Swiss Properties umfassen die gesamte Wertschöpfungskette des Immobilienzyklus. Die Cham Swiss Properties ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (CHAM, CH0524026959).

Weitere Informationen unter champroperties.ch.

