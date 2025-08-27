EQS-News: Branicks Group AG: Starkes operatives Geschäft, plangemäße Konsolidierung und deutlich verbessertes Konzernergebnis im ersten Halbjahr

EQS-News: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien

Branicks Group AG: Starkes operatives Geschäft, plangemäße Konsolidierung und deutlich verbessertes Konzernergebnis im ersten Halbjahr

Frankfurt am Main, 27. August 2025

Presseinformation der Branicks Group AG

Deutlich verbessertes Konzernergebnis

214.700 qm Gesamtvermietungsleistung

Bei Transaktionen mit 10 beurkundeten Verkäufen voll im Plan

Rückzahlung von 225 Mio. Euro Schuldscheindarlehen im ersten Halbjahr

Prognose 2025 bestätigt

Frankfurt, 27.08.2025 – Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2025 bei erfolgreichem operativem Geschäft ihre finanzielle Konsolidierung plangemäß fortgeführt und ihr Konzernergebnis deutlich verbessert.

Trotz fortwährender hoher Unsicherheiten im Markt durch die Geo- und Handelspolitik sowie unstete Regulierung hat Branicks das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 operativ erfolgreich abgeschlossen und die Konsolidierung der Gesellschaft plangemäß fortgeführt. Alle in 2025 fälligen Schuldscheindarlehen wurden getilgt, davon 225 Mio. Euro im ersten Halbjahr und weitere 68 Mio. Euro im Juli 2025. Das Konzernergebnis wurde gegenüber dem Verlust von -131,5 Mio. Euro im ersten Halbjahr des Vorjahres deutlich auf -23,4 Mio. Euro verbessert. Die Prognose für 2025 wird bestätigt.

Die Vorstandsvorsitzende der Branicks Group AG, Sonja Wärntges, kommentiert:

„Wir waren im ersten Halbjahr unseres Geschäftsjahres 2025 mit unseren Vermietungen, unseren Transaktionen und unserer weiteren Konsolidierung und Ergebnisverbesserung voll auf Kurs. Unsere Expertise und die Motivation unserer Mannschaft sind große und verlässliche Stärken. Was wir uns vorgenommen haben, setzen wir um.“

Meilensteine zum 30. Juni 2025

Die Assets under Management als Summe aus Bestandsportfolio und von Branicks betreuten Assets im Rahmen des Institutional Business lagen zum Stichtag 30. Juni 2025 bei 11,1 Mrd. Euro (31.12.2024: 11,6 Mrd. Euro). In dem sich allmählich erholenden Transaktionsmarkt konnte die Branicks Group als aktiver Marktteilnehmer 10 Verkäufe aus ihrem Commercial Portfolio beurkunden. Im ersten Halbjahr 2025 hat das Unternehmen ein gegenüber Vorjahr deutlich gesteigertes FFO I-Ergebnis (nach Minderheiten, vor Steuern) von 22,7 Mio. Euro (6M 2024: 19,4 Mio. Euro) erwirtschaftet.

Vermietungsleistung – Like-for-like-Mietwachstum

In den beiden großen Asset-Klassen Logistik und Büro hat sich das Vermietungsgeschäft mit einer dynamischen Vermietungsleistung im ersten Halbjahr 2025 erfolgreich entwickelt. Insgesamt lag die Vermietungsleistung im ersten Halbjahr bei 214.700 qm (6M 2024: 180.900 qm), davon entfielen 104.000 qm auf die Neuvermietung und 110.700 qm auf die Erneuerung bestehender Kontrakte. Die Vermietungsleistung von 214.700 qm entspricht einer annualisierten Miete von 30,7 Mio. Euro. Die annualisierten Mieteinnahmen haben sich im Gesamtportfolio zum Stichtag 30. Juni 2025 like-for-like um 0,9% erhöht (30.06.2024: +2,0%), im Commercial Portfolio um 1,0%, im Institutional Business um 0,9%.

Signifikanter Rückgang von Zinsaufwand und OPEX

Der Zinsaufwand ist im ersten Halbjahr 2025 um mehr als ein Drittel auf 42,0 Mio. Euro gesunken (6M 2024: 63,5 Mio. Euro). Die operativen Kosten des Konzerns lagen im ersten Halbjahr 2025 mit 28,2 Mio. Euro um 14,3% unter Vorjahr (6M 2024: 32,9 Mio. Euro).

Commercial Portfolio

Der Marktwert des Commercial Portfolio lag zum Stichtag 30. Juni 2025 bei rund 2,7 Mrd. Euro (31.12.2024: 2,8 Mrd. Euro). Die Bruttomieteinnahmen aus dem Commercial Portfolio gingen verkaufsbedingt im ersten Halbjahr 2025 auf 72,3 Mio. Euro zurück (6M 2024: 89,1 Mio. Euro). Die Nettomieteinnahmen lagen im ersten Halbjahr 2025 bei 63,4 Mio. Euro (6M 2024: 77,1 Mio. Euro). Die EPRA-Leerstandsquote betrug zum Stichtag 30. Juni 2025 8,3 % (31.12.2024: 7,4 %). Die Green-Building-Quote im Commercial Portfolio ist mit 52,5% nahezu konstant geblieben.

Institutional Business

Die Assets under Management im Institutional Business lagen zum Stichtag 30. Juni 2025 bei 8,4 Mrd. Euro (6M 2024: 8,9 Mrd. Euro). Der Rückgang resultiert insbesondere aus der Beendigung des VIB Retail Balance I Mandats.

Bilanz und Immobilienvermögen

Das Immobilienvermögen der Branicks Group AG hatte am 30. Juni 2025 im Commercial Portfolio einen Buchwert von 2.534,3 Mio. Euro (31.12.2024: 2.663,6 Mio. Euro). Der Net Asset Value (NAV) lag zum 30. Juni 2025 bei 844,6 Mio. Euro (31.12.2024: 857,9 Mio. Euro) bzw. 10,11 Euro je Aktie (31.12.2024: 10,27 Euro je Aktie). Der um den vollen Wert des Geschäftsbereichs Institutional Business angepasste Adjusted Net AssetValue (Adjusted NAV) lag zum Stichtag 30. Juni 2025 bei 1.035,6 Mio. Euro bzw. 12,39 Euro je Aktie (31.12.2024: 1.048,9 Mio. Euro bzw. 12,55 Euro je Aktie).

Prognose 2025 unverändert

Die Prognose vom April 2025 für das Geschäftsjahr 2025 wird bestätigt.

Weiterhin Fokus auf Rückkehr zu positivem Netto-Ergebnis sowie Konsolidierung

Branicks treibt die Transformation in einen profitablen, wertschöpfenden Vermögensexperten konsequent weiter vorantreiben. Im strategischen Fokus stehen eine plangemäße weitere Verringerung der Schulden und die kontinuierliche Absenkung des LTV. Bis Ende 2026 plant Branicks in einem sich erholenden Transaktionsmarkt die Rückkehr zu einem Nettogewinn.

Einladung zur Telefonkonferenz am 27. August 2025

Der Vorstand der Branicks Group AG lädt für den heutigen 27. August 2025 um 10:00 Uhr MEZ zur Präsentation der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 ein.

Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:https://webcast.meetyoo.de/reg/JQbXjhf8mMnJ

Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen: https://www.webcast-eqs.com/branicks-2025-q2

