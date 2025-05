DAX® - „false break“ als Katalysator?

In den letzten Tagen hatten wir beim DAX® den Außenstab vom Wochenbeginn ausführlich diskutiert. Gestern kam es erwartungsgemäß zu einer Belastungsprobe der alten Ausbruchsmarken bzw. bei genauem Hinsehen sogar zu einem kurzfristigen Unterschreiten des Tiefs des Außenstabes (23.362 Punkte). Möglicherweise handelt es sich dabei aber um ein klassisches „false break“ auf der Unterseite. Eine Sichtweise, welche durch die Rückeroberung der alten Rekordstände bei 23.476 Punkten sowie durch das gestrige „bullish engulfing“ zusätzlich befeuert wird. Last but not least, stellt die jüngste Atempause im kurzfristigen Stundenbereich eine sog. Flaggenkonsolidierung dar. Dieses trendbestätigende Kursmuster legt einen Anlauf auf das Allzeithoch vom Wochenbeginn bei 23.912 Punkten nahe. Das obere Bollinger Band verläuft aktuell bei 24.362 Punkten und markiert eine weitere charttechnische Barriere. Auf der Unterseite bilden die beiden jüngsten Verlaufstiefs bei 23.362/23.339 Punkten eine wichtige Haltezone. Schließlich würde bei deren Unterschreiten auch das diskutierte „false break“-Argument entfallen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.