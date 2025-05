DAX® - Sechs weiße Wochenkerzen in Serie

Zum Wochenende hat der DAX® erwartungsgemäß zulegen können. Lohn der Mühen ist der höchste Schlusskurs (23.749 Punkte) aller Zeiten. Aktuell lohnt ein besonderer Blick auf den Wochenchart, denn die deutschen Standardwerte haben in den zurückliegenden fünf Tagen nicht nur ein neues Allzeithoch bei 23.912 Punkten ausgeprägt, sondern die Woche auch fast exakt auf dem Level beendet, auf dem sie auch begonnen wurde. In der Konsequenz entsteht ein klassischer „doji“, der nach fünf weißen Wochenkerzen in Folge für eine gewisse Unsicherheit sorgt. Dennoch steht per Saldo ein Spurt über die alten Hochs bei 23.476 Punkten zu Buche, wodurch der Aprileinbruch samt anschließender Erholung letztlich als klassische „V-Umkehr“ interpretiert werden kann (siehe Chart). Langfristig hält diese Formation ein bemerkenswertes Anschlusspotenzial von rund 5.000 Punkten bereit. Unter Money Management-Aspekten bietet sich indes das Tief der beschriebenen „doji“-Kerze bei 23.339 Punkten als Absicherung, denn bei einem Unterschreiten dieses Levels stünde auch der jüngste Ausbruch und das o. g. „V-Muster“ zur Disposition.

DAX® (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.