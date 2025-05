Secunet-Chef geht schon jetzt - Nachfolger bestätigt

ESSEN (dpa-AFX) - Beim IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks nimmt der bisherige Chef Axel Deininger überraschend schon jetzt seinen Abschied. Der Manager scheide im gegenseitigen Einvernehmen am Dienstag (20. Mai) aus dem Vorstand aus, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Montagabend in Essen mit. Eigentlich wäre Deiningers Vertrag noch bis Ende Dezember gelaufen. Nachfolger im Vorstand wird zum 1. Juli wie bereits angekündigt Marc-Julian Siewert. Dieser ist auch designierter neuer Vorstandsvorsitzender.

Deininger hatte Secunet seit 2019 geführt. Auf das vorzeitige Ausscheiden hätten sich er und der Aufsichtsrat nun verständigt, hieß es weiter. In der Übergangszeit 1. Juli sollen die übrigen Vorstandsmitglieder die Aufgaben des Vorstandschefs übernehmen./stw/he