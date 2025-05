Nach einer Gewinnsträhne von fünf Wochen in Folge ist der deutsche Aktienmarkt verhalten in die neue Börsenwoche gestartet. Der Dax sank im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 23.744 Punkte. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex mit seinem Rekordhoch bei 23.911 Punkten den Jahresgewinn auf rund 20 Prozent erhöht. Der MDax verlor am Montagmorgen 0,1 Prozent auf 29.871 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent abwärts.

Nach Moody's-Abstufung: Verluste an US-Börsen erwartet

Für die US-Börsen zeichnet sich derzeit ein schwacher Start ab. Denn die USA haben mit Moody's auch bei der letzten der drei großen Rating-Agentur die Spitzennote für die Bonität verloren. Die Agentur stufte ihre Bewertung um einen Schritt von "Aaa" auf "Aa1" ab. Auslöser ist die hohe Staatsverschuldung. Mit dem Schritt könnte es für die Vereinigten Staaten teurer werden, sich Geld auf dem Kapitalmarkt über Staatsanleihen zu besorgen.

Spannend dürfte die weitere Kursentwicklung der Aktie von Borussia Dortmund sein. Der Fußball-Bundesliga-Klub hat sich am Wochenende am letzten Spieltag die Teilnahme an der lukrativen Champions League gesichert. An der Börse hatten die Anleger allerdings bereits vorgefeiert: Um rund 25 Prozent war es in der Vorwoche aufwärts gegangen, seit sich der BVB am vorletzten Spieltag mit einem Überraschungssieg beim Ex-Meister Leverkusen eine sehr gute Ausgangsposition gesichert hatte.

Am Montagmorgen nahmen die Anleger einige Gewinne mit: Die Aktien kamen zwischenzeitlich zweistellig zurück auf 3,685 Euro, stabilisierten sich zuletzt aber wieder auf 3,95 Euro. Spannend wird es, ob die Aktie noch einmal ihr Vorjahreshoch bei 4,355 Euro ins Visier nehmen kann. Darüber würde nämlich eine langfristige Bodenbildung Form annehmen.

Nvidia mit Fortschritten bei Quantenrechner-Entwicklung

Im Fokus dürfte zudem der US-Techriese Nvidia sein. Das Unternehmen befindet sich einem Medienbericht zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Investition in das Quantencomputer-Startup PsiQuantum. Beide Unternehmen lehnten eine Stellungnahme ab. Im März hatte Reuters berichtet, dass das Startup mindestens 750 Millionen Dollar von Investoren, darunter Blackrock, bei einer Bewertung von sechs Milliarden Dollar einsammeln will.