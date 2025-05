Volkswagen: Dividendenkürzung sorgt für Unmut – Anleger zwischen Enttäuschung und Hoffnung

Am 16. Mai 2025 beschloss die Hauptversammlung der Volkswagen AG eine Dividende von 6,36 Euro je Vorzugsaktie (ISIN: DE0007664039) für das Geschäftsjahr 2024. Dies entspricht einer Kürzung von knapp 30 Prozent gegenüber der Vorjahresausschüttung von 9,06 Euro. Die Auszahlung wird am heutigen Tag im Kurs berücksichtig („Ex-Tag“). Vor allem der deutliche Gewinneinbruch sowie anhaltende Sondereffekte zwingen Europas größten Autobauer zu dieser Maßnahme – eine Überraschung ist das für Marktbeobachter nicht, sorgt aber bei vielen Anlegern für deutliche Enttäuschung. Immerhin bleibt die Dividendenrendite trotz Kürzung attraktiv: Beim Kursniveau von 102,85 Euro am Tag der Hauptversammlung errechnet sich eine Rendite von etwa 6,2 Prozent.

Im ersten Quartal 2025 steigerte der Volkswagen-Konzern seinen Umsatz auf 77,6 Milliarden Euro, ein Plus von 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Das operative Ergebnis sackte allerdings deutlich auf 2,9 Milliarden Euro ab (Vorjahr: 4,6 Milliarden Euro), was einer operativen Marge von 3,7 Prozent entspricht. Bereinigt um Sondereffekte – dazu zählen CO₂-Rückstellungen, der Umbau der Tochter Cariad sowie weitere Altlasten – lag das operative Ergebnis bei rund vier Milliarden Euro. Insbesondere in Europa (+4 Prozent) und Südamerika (+17 Prozent) konnte Volkswagen die Auslieferungen steigern, während Nordamerika (–2 Prozent) und der Schlüsselmarkt China (–6 Prozent) Gegenwind lieferten.

Für Ärger und Diskussionen sorgte auf der Hauptversammlung erneut die Governance-Struktur des Konzerns. Aktionäre kritisierten die Doppelfunktion von CEO Oliver Blume, der parallel auch die Geschicke der Porsche AG leitet. Investoren forderten mehr Unabhängigkeit im Vorstand und warnten vor möglichen Reputationsschäden – insbesondere in einem Umfeld, in dem Volkswagen bereits durch Sondereffekte und einen verschärften Wettbewerbsdruck gefordert ist.

Strategisch verfolgt Volkswagen die Linie „Mobility for Generations“ mit einer klaren Fokussierung auf Elektromobilität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit bis 2035. Auf der diesjährigen Shanghai Motor Show präsentierten die Wolfsburger fünf neue, KI-gestützte Modelle speziell für den chinesischen Markt, darunter das erste KI-basierte ADAS-System. Wichtige Säulen bleiben Kostendisziplin und der weitere Ausbau der Marktanteile in Nordamerika, während gleichzeitig geopolitische Risiken wie US-Zölle und die volatile Nachfrage in China die Perspektiven dämpfen.

Analysten äußern sich zurückhaltend – wenn auch mit unterschiedlichem Optimismus. Jefferies empfiehlt die Volkswagen-Vorzugsaktie mit einem Kursziel von 130 Euro zum Kauf, Warburg Research sieht mit 139 Euro noch etwas mehr Potenzial. Deutlich skeptischer bleibt die UBS, die mit einem neutralen Rating nur 84 Euro als Ziel ausgibt. Die breite Spanne der Kursziele unterstreicht die Unsicherheit über die kurz- bis mittelfristige Entwicklung des Wolfsburger Traditionskonzerns.

Volkswagen AG Vz. Tageschart

Betrachtungszeitraum: 28.05.2020– 19.05.2025. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Charttechnisches Bild

Die Volkswagen Vz.-Aktie befindet sich seit 2021 in einem übergeordneten Abwärtstrend. In den vergangenen Wochen mehren sich jedoch die Anzeichen für eine mögliche Trendwende. Die jüngste Kurskorrektur Anfang April fand bei 81,68 Euro ihr vorläufiges Ende – deutlich oberhalb des langjährigen Tiefs bei 78,86 Euro. Sowohl die 100- als auch die 200-Tage-Linie konnten zuletzt überwunden werden, was aus technischer Sicht als positives Signal gewertet wird. Gelingt es der Aktie, das bisherige Jahreshoch bei 114,20 Euro nachhaltig zu überwinden, wäre der Weg zu deutlich höheren Kursregionen geöffnet. Auf der Unterseite markieren die Korrekturtiefs im Bereich um 80 Euro weiterhin eine entscheidende Unterstützung.

