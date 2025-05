APA ots news: OMV CEO Alfred Stern steht für eine mögliche Wiederbestellung nicht zur Verfügung

Wien (APA-ots) - Der Vorstandsvorsitzende und CEO der OMV Aktiengesellschaft, Alfred Stern, hat heute dem Aufsichtsratsvorsitzenden Lutz Feldmann mitgeteilt, dass er für eine mögliche Wiederbestellung nicht zur Verfügung stehen würde. Die aktuelle Funktionsperiode läuft somit planmäßig zum 31. August 2026 aus. Informationen zur Nachfolgeplanung werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Lutz Feldmann, Aufsichtsratsvorsitzender der OMV Aktiengesellschaft : "Alfred Stern hat als CEO die größte Transformation in der Unternehmensgeschichte der OMV eingeleitet. Diese hat er in seiner aktuellen Amtszeit konsequent und mit beachtlichem Erfolg in historische Meilensteine umgesetzt. Ich bedaure seine persönliche Entscheidung sehr. Wir verlieren einen CEO, der die OMV Gruppe mit einer klaren Vision zukunftsgerichtet und zukunftsfähig aufgestellt hat. Ich danke Alfred Stern für seine außergewöhnliche Leadership in diesen herausfordernden Zeiten, in denen es OMV in beeindruckender Weise gelungen ist, national sowie international eine prägende Rolle in der Versorgungssicherheit, Energiewende und Industrietransformation einzunehmen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Alfred Stern in seiner verbleibenden Amtszeit, um einen geordneten Übergang sicherzustellen. Ich wünsche ihm bereits jetzt alles erdenklich Gute für die Zukunft." Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO der OMV Aktiengesellschaft : "Zusammen mit meinen Vorstandskollegen und unserer Belegschaft verfolgen wir das gemeinsame Ziel, Essentielles für ein nachhaltiges Leben neu zu erfinden - stets mit dem Fokus auf unsere Kundinnen und Kunden und ihre Versorgungssicherheit. Unsere Transformation ist auf Kurs, und wir haben zentrale, wegweisende Meilensteine erreicht, die uns langfristig wirtschaftlichen Erfolg und nachhaltiges Wachstum ermöglichen. Ich danke dem Aufsichtsrat für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die Möglichkeit, OMV für ein neues Zeitalter erfolgreich aufzustellen. Ich blicke mit viel Respekt und Stolz auf das bisher Geleistete und die gemeinsamen Fortschritte der OMV Gruppe." Alfred Stern steht seit 1. September 2021 als CEO an der Spitze der OMV Gruppe und ist Aufsichtsratsvorsitzender der Töchterunternehmen OMV Petrom und Borealis, sowie Mitglied des Aufsichtsrats bei Air Products and Chemicals in Allentown, USA. Stern steuerte OMV erfolgreich in Richtung eines integrierten Unternehmens für nachhaltige Chemikalien, Kraftstoffe und Energie, mit einem Fokus auf innovative Lösungen in der Kreislaufwirtschaft. Nachhaltigkeit ist dabei als zentraler Innovations- und Wachstumstreiber in der Konzernstrategie verankert. In einem herausfordernden geopolitischen Umfeld wurden wichtige zukunftsweisende Weichen gestellt und eine Beschleunigung der Unternehmensstrategie erzielt. Insbesondere zeichnete Stern auf der OMV Seite für die Transaktion von Borouge Group International (BGI) in gleichberechtigter Partnerschaft ADNOC verantwortlich. Das neue Polyolefin-Unternehmen von Weltrang mit einem geschätzten Unternehmenswert von USD 60 Mrd. beschleunigt die strategische Ausrichtung der OMV im Chemiesegment und stellt eine attraktive Wachstumsplattform für die Zukunft dar. Weitere Meilensteine unter seiner Führung umfassen die erfolgreiche Bewältigung der Energiekrise durch eine komplette Diversifikation des Gasportfolios und die Loslösung von singulären Lieferabhängigkeiten, die Investition in Europas größtes Erdgasentwicklungsprojekt Neptun Deep in Rumänien sowie eine erfolgreiche Umsetzung der strategischen Innovationsprojekte ReOil ( chemische Recyclinganlage), deeep Joint Venture (Geothermie-Projekt) und nachhaltige Kraftstoffe (Sustainable Aviation Fuel SAF). Über Alfred Stern: Alfred Stern | OMV.com Rückfragehinweis: OMV International Media Relations Telefon: 01404400 E-Mail: media.relations@omv.com Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0067 2025-05-20/10:38