DAX® - 24.000er-Marke im Blick!?!

Der DAX® startete erfolgreich in die neue Woche. Erneut gelingt dem Aktienbarometer dabei der höchste Schlusskurs der Geschichte (23.935 Punkte). Aktuell springt allerdings noch ein weiteres Phänomen ins Auge: Seit Anfang Mai wichen die deutschen Standardwerte nicht mehr um mehr als 1 % vom Vortagesschlusskurs ab. Nach den Marktturbulenzen vom April hat die Volatilität also spürbar abgenommen. Dennoch liegt der DAX® seit Tagen stabil oberhalb der Ausbruchsmarken in Form der alten Rekordstände bei 23.476 Punkten. Damit können Anlegerinnen und Anleger weiterhin auf ein doppeltes „V-Muster“ hoffen. Das kleinere von beiden Formationen beinhaltet ein Kursziel im Bereich von 26.500 Punkten, während das größere „V“ sogar ein langfristiges Anschlusspotenzial von rund 5.000 Punkten bereithält. Zunächst winkt heute mit 24.000 Punkten die nächste runde Marke. Um diese Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren, gilt es in Zukunft, das Vorwochentief bei 23.339 Punkten nicht mehr zu unterschreiten. Schließlich wäre eine negative Weichenstellung gleichbedeutend mit dem Rebreak der o. g. Ausbruchsmarken. Damit gibt der Chartverlauf des DAX® mal wieder klare Leitplanken vor – und zwar sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

