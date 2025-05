Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den YouTube-Kommentaren wünscht, oder die in der Mahlzeit-Sendung besonders stark nachgefragt waren.

Hin und wieder gibt es aber auch mal Sonderthemen – wie heute! Martin stellt euch fünf Basiswerte vor, die in einer interessanten charttechnischen Ausgangslage sind. Alle diese Werte entwickeln sich in den letzten Monaten deutlich besser als der breite Markt – ein Verhalten das normalerweise nicht abrupt endet. Durch die Kombination der relativen Stärke mit interessanten Ausgangslagen am Chart ergeben sich oft gute Trading-Chancen, wenn die Ausbrüche dann erfolgen.

In diesem Video zeigt Martin euch den dynamischen Anstieg der D-Wave Quantum-Aktie und was man daraus lernen kann. In weiteren Charts wie dem von Palantir, CrowdStrike, Robinhood Markets oder Bitcoin könnten sich ähnlich gute Einstiegs-Chancen verbergen. Martin legt die Setups im heutigen Video offen.