Original-Research: Wolftank Group AG (von Montega AG): Kaufen

Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Wolftank Group AG Unternehmen: Wolftank Group AG ISIN: AT0000A25NJ6 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.05.2025 Kursziel: 13,00 EUR (zuvor: 17,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Wasserstoff-Segment steigert die Profitabilität deutlich, aber Industriebeschichtungen durch Einmaleffekte beeinflusst Wolftanks Geschäftsbericht 2024 wurde am vergangenen Freitag veröffentlicht und von CEO Simon Reckla und CFO Christian Pukljak in einem Earnings Call erläutert. Umsatzsteigerung mit +40% yoy leicht über den Erwartungen: Der Konzernumsatz lag mit 121,5 Mio. EUR (+40,0% yoy) leicht über unserer Prognose und wurde maßgeblich durch die zur Jahresmitte 2023 konsolidierte italienische Tochter Petroltecnica getrieben. Für Q4/24 impliziert dies ein organisches Umsatzwachstum i.H.v. 6,5% yoy auf 31,7 Mio. EUR, wobei das Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien mit Q4-Erlösen i.H.v. 12,6 Mio. EUR ein starkes Schlussquartal verzeichnete und bei Jahresumsätzen von 25,1 Mio. EUR (+21,8% yoy; MONe: 19,6 Mio. EUR) unsere Erwartung deutlich übertraf. Das Segment Industriebeschichtungen blieb aufgrund von Projektverschiebungen mit 16,8 Mio. EUR (+15,9% yoy; MONe: 20,0 Mio. EUR) hingegen hinter den Erwartungen zurück. Der Bereich Umweltsanierung legte beflügelt durch Petroltecnica erwartungsgemäß signifikant auf 79,6 Mio. EUR zu (+54,0% yoy; MONe: 80,0 Mio. EUR). Ergebnis-Ziel nur auf bereinigter Basis erfüllt: Ergebnisseitig belasteten Einmaleffekte i.H.v. 2,7 Mio EUR aus einer konservativen Neubewertung von Vorräten und Forderungen, höhere Abschreibungen durch Konsolidierungsmaßnahmen sowie Bilanzbereinigungen die Entwicklung, sodass das berichtete EBIT mit 2,5 Mio. EUR (MONe: 4,4 Mio. EUR) unsere Prognose deutlich verfehlte. Bereinigt um diese negativen Effekte erfüllte das adj. EBITDA von 9,4 die Guidance (9,4-12,5 Mio. EUR) jedoch knapp. Dabei konnte das Wasserstoff-Segment die Profitabilität auf eine adj. EBITDA-Marge von 5,1% (Vj.: 1,4%) ausbauen. Bei Industriebeschichtungen ging die bereinigte Marge trotz Preisanpassungen infolge der Projektverzögerungen und höherer Rohstoff- und Produktionskosten spürbar auf 6,1% (Vj.: 18,6%) zurück. Auch die Umweltsanierung konnte margenseitig mit adjustiert 8,9% (Vj.: 10,6%) nicht an das stärkere Vorjahr anknüpfen. Insgesamt zeigte sich der Vorstand aber weiter zuversichtlich, mittelfristig konzernweit zweistellige EBITDA-Margen zu erzielen, wozu u.a. Synergieeffekte aus einer Reorganisation der Konzernstruktur beitragen sollen. So wird der Bereich Industriebeschichtungen ab dem laufenden Geschäftsjahr in das Segment Umweltdienstleistungen integriert, das Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien bleibt unverändert bestehen. Strategie 2030 mit Fokus auf Effizienz: Die für H2 angekündigte 'Strategie 2030' dürfte u.E. in erster Linie auf eine Steigerung der Profitabilität abzielen, während die bislang avisierte Wachstumsdynamik etwas in den Hintergrund tritt. So liegt die vom Unternehmen skizzierte CAGR 2026-2028e mit rund 8% signifikant unterhalb des von uns zuletzt unterstellten Wachstumstempos. Darüber hinaus positionieren wir uns angesichts des derzeitigen Preis- und Kostendrucks im Kerngeschäft nun auch im Hinblick auf die operativen Margen kurzfristig konservativer. Fazit: Wolftanks Zahlenwerk liefert Licht und Schatten. Während das junge Wasserstoff-Segment das Umsatz- und Ergebnisniveau allmählich nach oben schraubt, offenbart das Kerngeschäft der Industriebeschichtungen ungewöhnliche Schwächen, was neben einer konjunkturbedingten Investitionszurückhaltung auch dem zuletzt gesunkenen Ölpreis geschuldet sein dürfte. Insgesamt sind wir der Ansicht, dass die Entwicklung in 2025 ff. nicht die ursprünglich erwartete Dynamik aufweisen wird, sodass unser DCF-basiertes Kursziel infolge der Prognoseanpassungen auf 13,00 EUR sinkt. Dennoch sehen wir die Equity Story des Pure-Green-Players als intakt an und bestätigen das Rating. Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. 