EQS-News: Performance One AG: Beschleunigter Ausbau Zusammenarbeit mit Krankenkassen dank ZPP-Zertifizierung der Digital-Mental-Health-Aktivitäten

Performance One AG: Beschleunigter Ausbau Zusammenarbeit mit Krankenkassen dank ZPP-Zertifizierung der Digital-Mental-Health-Aktivitäten

Mit der WMF Betriebskrankenkasse (WMF BKK) entscheidet sich gesetzliche Krankenkasse für holistische Mental-Health-App harmony my life

Gespräche mit mehreren weiteren Krankenkassen in fortgeschrittenem Stadium

Mannheim, 21. Mai 2025 – Die E-Health Evolutions GmbH, Tochterunternehmen der Performance One AG, an der Börse München im m:access gelisteter Digital Service Provider (ISIN DE000A12UMB1), erreicht einen weiteren Meilenstein: Neben der vivida BKK ist nun auch die WMF BKK für ihre Versicherten mit an Bord. Zukünftig bietet die innovative Krankenkasse ihren Versicherten die von der Zentralen Prüfstelle für Prävention (ZPP) zertifizierte App harmony an und promotet deren Nutzung aktiv sowie langfristig.

Denis Lademann, Vorstand der Performance One AG und Mitgründer der E-Health Evolutions GmbH: „Wir sind stolz darauf, dass wir das Team der WMF BKK mit unserer Qualität überzeugen konnten und zu deren Nummer Eins Digital-Angebot für mentale Gesundheit werden. Es freut uns besonders, dass die Betriebskrankenkasse die App auch aktiv bewerben möchte.“

Die holistische Mental-Health-App harmony umfasst zahlreiche Bereiche rund um Mental Well-Being. Menschen erhalten Zugang zu hyperpersonalisierten Inhalten rund um die mentale und psychische Gesundheit, die zusammen mit führenden Psychologen und Psychotherapeuten Deutschlands erstellt wurden, sowie zahlreichen zusätzlichen Funktionen. Dazu gehören Informationen über Ernährungsthemen, Bewegungsvideos zu Yoga und Co, ein score-basierter Mental Health Check-Up mit benutzerspezifischen Handlungsempfehlungen sowie viele hochwertige Mediationen – und dies alles immer auf die Situation des Nutzers zugeschnitten. So können Versicherte harmony sowohl dazu nutzen, ihr ganz allgemeines Wohlbefinden zu verbessern als auch um konkrete Hilfestellung bei Herausforderungen zu erhalten. Als niederschwellige Lösung hilft die App schon heute vielen Menschen, ihre mentale Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen.

Denis Lademann: „Der präventive Ansatz, die niederschwellige Nutzung und die langfristige Unterstützung sind auch die Hauptgründe, warum sich die WMF BKK für uns entschieden hat. Angesichts langer Wartezeiten und hoher Kosten für traditionelle Behandlungen ist es wichtig, Selbsthilfe, Resilienz und die Fähigkeit zur Stressbewältigung zu fördern. Auch das es sich bei der Förderung der mentalen Gesundheit nicht um eine einmalige Aktion handelt, stellt die Betriebskrankenkasse in den Vordergrund. Mit einem 12-monatigen Zugang bietet sie ihren Versicherten eine flexible und individuelle Nutzung der App, damit diese die Inhalte in ihrem eigenen Tempo nutzen können, ohne Druck oder zeitliche Einschränkungen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir kurzfristig auch weitere Krankenkassen für uns gewinnen können und stehen mit mehreren bereits in fortgeschrittenen Gesprächen.“

Pressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/889690625

frank.ostermair@linkmarketservices.eu

linh.chung@linkmarketservices.eu

