Immobilienwerte leiden unter anziehenden Anleihe-Renditen

(dpa-AFX) - Anziehende Anleihe-Renditen in den USA haben die zinssensitiven Immobilienwerte am Donnerstag belastet. Die Angst vor steigenden Marktzinsen kommt nicht gut an, weil Immobilien zu den kapitalintensiven Branchen zählen. Der europäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Real Estate gab um 1,1 Prozent nach.

"Je höher das Renditeniveau an den Anleihemärkten ist, desto unattraktiver werden Anlagen in Aktien", erwähnte am Morgen der Marktbeobachter Andreas Lipkow mit Blick auf die Lage am Gesamtmarkt.

Wenn man die ex Dividende gehandelte Aktie der Porsche AG außen vor lässt, war Vonovia mit einem Abschlag von 1,5 Prozent das Schlusslicht im deutschen Leitindex Dax. Auch im MDax blieben Immobilienwerte unter Druck: TAG Immobilien, LEG sowie Deutsche Wohnen verloren zwischen 1,6 und 2,1 Prozent. Aroundtown und Grand City gaben moderater um bis zu 0,8 Prozent nach.

Am Anleihemarkt richten sich die Blicke vor allem auf die USA, denn dort wurde von der Regierung ein Gesetzespaket auf den Weg gebracht, das schnelle Steuersenkungen vorsieht und die bereits starke Verschuldung weiter erhöhen dürfte. Laut der UBS dürften die Pläne die Staatsverschuldung des Landes im nächsten Jahrzehnt um einige Billionen erhöhen. "Dies dürfte zu einem Anstieg des Angebots an Staatsanleihen führen und den Anleihemarkt unter Druck setzen", schrieben die Experten.

Die Sorgen über steigende Haushaltsdefizite hat zuletzt die Renditen für US-Anleihen in die Höhe getrieben. Für langlaufende 30-jährige Staatsanleihen übersprang sie zuletzt erstmals seit November 2023 wieder die 5-Prozent-Marke. Dazu trug auch bei, dass auch die Ratingagentur Moody's den Vereinigten Staaten zuletzt die Bestnote entzogen hatte. Gleichzeitig hat es die US-Notenbank Fed wegen anhaltender Zollunsicherheit nicht eilig, die Leitzinsen weiter zu senken.

US-Anleihen gelten bei Anlegern eigentlich als sicherer Hafen. Laut den Experten von Index-Radar bekommt diese Rolle derzeit aber Risse, was auch an einer Auktion 20-jähriger US-Staatsanleihen erkennbar sei, die am Vortag "alles andere als geräuschlos" verlaufen sei. "Trotz einer Rendite von über fünf Prozent blieb das Interesse spürbar verhalten - ein klares Signal, dass insbesondere ausländische Investoren dem US-Staat zu diesen Konditionen zunehmend fernbleiben", schrieben sie./tih/ag/jha/