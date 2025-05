DAX®-Kursindex - Erstmals über 9.000 Punkten

Von Zeit zu Zeit analysieren wir an dieser Stelle den langfristigen Chartverlauf des DAX®-Kursindex. Die Entwicklung der deutschen Standardwerte ohne Berücksichtigung der Dividenden liefert oftmals eine Bestätigung oder sogar einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Zunächst kam es bei diesem „Eckpfeiler-Chart“ im April zu einem idealtypischen Pullback an die alten Ausbruchsmarken bei rund 7.300 Punkten. Auf diese „Hammer“-Kerze folgte Anfang Mai eine Aufwärtskurslücke (8.647 zu 8.669 Punkte) und zuletzt erstmals in der Historie ein Schlusskurs oberhalb der Marke von 9.000 Punkten. Deshalb können Anlegerinnen und Anleger unverändert von einem intakten Aufwärtstrend ausgehen. Auch beim DAX®-Kursindex liegt derzeit – analog zum großen Bruder – eine doppelte „V-Formation“ vor. Selbst das kleinere der beiden Chartmuster hält ein kalkulatorisches Kursziel von rund 10.200 Punkten bereit. Auf dem Weg in „uncharted territory“ definiert eine alte Aufwärtstrendlinie seit 2009 (akt. bei 9.420 Punkten) eines der wenigen verbliebenen Etappenziele. Interessant ist noch der trendfolgende MACD, der den Haussetrend bestätigt, aber inzwischen auf historisch hohem Niveau notiert. Das o. g. Gap dient dagegen als Absicherung auf der Unterseite.

DAX®-Kursindex (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®-Kursindex

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.