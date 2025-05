Trading-Chance Gold: Zündet die nächste Stufe?

Werbung

In unsicheren Zeiten suchen Anleger verstärkt die „sicheren Häfen“. Dazu zählt schon immer das beliebte Edelmetall Gold. In der heutigen Trading-Chance dreht sich alles um das gelblich schimmernde Metall und um die Faktoren, die auch jetzt brandaktuell für ein spezifisches Szenario sprechen.

Seit Februar 2024 befindet sich der Goldpreis in einer intensiven und ausgesprochen hartnäckigen Aufwärtsbewegung. Sämtliche Korrekturen waren eher Konsolidierungen und fielen absolut minimal aus. Das ist ein typisches Muster bei Gold: es hat selten Trends. Wenn aber welche auftreten, dann sind sie unglaublich intensiv. Unsere Vorfilter spülen uns aktuell das Edelmetall als mögliche Trading-Chance in den Fokus. Und das hat im Wesentlichen drei Gründe:

Der Weg ist frei!

Wussten Sie, dass der Optionsmarkt längst größer ist, als der US-Aktienmarkt? Falls nicht, wissen Sie es nun. Diese Erkenntnis ist insofern wichtig, als der Optionsmarkt wegen seiner Größe auch auf die Futures- und Aktienmärkte strahlt. Einfach gesagt: Am Optionsmarkt finden Wetten auf oder gegen bestimmte Marken statt, bei denen Marktteilnehmer spezifische Interessen haben und verteidigen oder aber bei denen sie in Schieflage geraten. Und wenn das passiert, geraten sie unter Zugzwang, ihre Verluste zu kontrollieren. Das betrifft spezifisch die sogenannten Stillhalter, die Optionen verkaufen und damit gegen das Eintreten eines bestimmten Szenarios wetten. Ein Beispiel: Viele Optionsverkäufer (Stillhalter) hatten darauf gewettet, dass der Goldpreis NICHT über 3000 Dollar ansteigt bis zum Abrechnungstermin Juni 2025. Wir sehen das anhand des hohen blauen Balkens im Options Open Interest Profile. Mit dem Ausbruch über diese Marke gerieten all jene, die gegen einen Anstieg über 3000 Dollar spekuliert hatten, in Schieflage. Meist kaufen die Optionsverkäufer dann den Future, um die in dem Fall nach oben offenen Verluste zu kontrollieren und nicht zu groß werden zu lassen. Dadurch kommt auch Kaufdruck auf, wenn solche bedeutenden Marken überwunden werden. Die ehemaligen Widerstände fungieren fortan als Unterstützung.

Nun haben wir die nächsten Hürden bei 3400 und bei 3500 US-Dollar. Sie stellen die nächsten Kipp-Punkte für den Goldpreis dar. Wenn das Edelmetall über 3500 Dollar ausbricht, ist davon auszugehen, dass durch die Absicherungen, die über Futures-Käufe erfolgen, eine dynamische Aufwärtswelle erzeugt wird, die bis 4000 Dollar reichen kann.

Quelle: www.cmegroup.com

Starke saisonale Phase bis Anfang September

Gold hat, ganz ähnlich wie die anderen Edelmetalle, im Kern zwei starke saisonale Abschnitte im unterjährigen Verlauf. Der erste beginnt Mitte Dezember und dauert bis Ende Februar an. Dieser Abschnitt liegt bereits hinter uns. Der zweite Abschnitt ist jedoch noch vor uns und eröffnet uns die aktuelle Trading-Gelegenheit. Er hat potenzielle Startzeitpunkte Ende Mai und Ende Juni. Die dann zu erwartende Hausse-Welle dauert im Durchschnitt bis Anfang September. Eine ganz klassische „Safe Haven“-Zyklik, die wir ganz ähnlich auch von den US-Staatsanleihen kennen.

Quelle: www.market-bulls.com

Intermarkets weiter positiv

In einer früheren Analyse hatten wir auch bereits unser Forecast-Modell gezeigt, welches bis Juli 2025 aufwärts zeigte. Auch hiervon kommt Unterstützung für ein bullishes Szenario im Goldpreis. Wie wir seinerzeit erklärten, bedeutet das übrigens nicht, dass die Intermarkets ab Juli negativ werden. Sie sind dann bis Mai 2026 neutral mit Aufs und Abs. Erst ab Mai 2026 zeigen sie stringent abwärts.

Fazit:

Die Saisonalität ist bis Anfang September positiv. Zudem haben wir starke Unterstützung seitens des Optionsmarktes, wo die wichtigen Marken seit einigen Monaten wie Dominosteine fallen. Eine Marke wird überwunden, wodurch Marktteilnehmer in Schieflage geraten und mit ihren Futures-Käufen so viel Druck erzeugen, dass die nächste wichtige Marke attackiert und meist auch überwunden wird. Wir sehen deshalb eine Trading-Opportunität für Gold und haben ein passendes Produkt für Sie ausgesucht.

Open end Turbo Long Optionsschein auf Gold

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit für Sie ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 3018,312 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 3333 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 11,06. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG4W1N.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 3400 und 3500 USD

Unterstützungen: 3000 und 3200 USD

Open end Turbo Long Optionsschein auf Gold

