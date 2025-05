Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag zur Eröffnung ein leichtes Plus verzeichnen. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Börsenstart für den Dax Gewinne von 0,1 Prozent auf 24.017 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von rund einem Prozent an.

Beim Dax sei am Vortag die jüngste Gewinnserie gerissen, wobei dies gerade mal der vierte Verlusttag seit Ostern gewesen sei, betonte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Von daher sollte das als gesundes Durchatmen bezeichnet werden." Die derzeit unterdurchschnittlichen Umsätze am deutschen Aktienmarkt signalisieren dem Experten zufolge, "dass aktuell unterinvestierte Anleger auf einen größeren Rücksetzer warten, um in den Markt einzusteigen".

An der Wall Street hatte sich am Vorabend nach zwei schwächeren Tagen wenig getan. Im Fokus bleibt hier die steigende Staatsverschuldung und die maue Nachfrage nach US-Staatsanleihen. Der entsprechende Renditeanstieg strahlt auch auf andere Märkte und Anlageklassen ab.

USA: Stabil

Die anfangs richtungslosen US-Börsen haben sich am Donnerstag stabilisiert. Anhaltende Sorgen der Anleger wegen des steigenden Staatsdefizits der Vereinigten Staaten, die zur Wochenmitte einen Kursrutsch ausgelöst hatten, schoben der Kaufbereitschaft allerdings einen Riegel vor.

Der Leitindex Dow Jones Industrial arbeitete sich zeitweise zwar in positives Terrain vor, schloss aber prozentual unverändert mit 41.859,09 Punkten. Die vorangegangene Erholungsrally habe sich abgekühlt, beschrieb Craig Johnson vom US-Finanzunternehmen Piper Sandler das jüngste Börsen Geschehen.

Asien: Erholt

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. Die Stimmungsaufhellung in den USA sorgte auch in Asien für etwas Rückenwind. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel nach den jüngsten Verlusten um 0,4 Prozent zu.

Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen gewann 0,3 Prozent und für den Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es um 0,6 Prozent nach oben.

Anleihen:

Devisen:

Rohöl:

Umstufungen von Aktien:

UBS HEBT ZIEL FÜR BILFINGER AUF 86 (70) EUR - 'BUY'

UBS SENKT ZIEL FÜR ANALOG DEVICES AUF 285 (295) USD - 'BUY'

UBS HEBT ZIEL FÜR INTUIT AUF 750 (720) USD - 'NEUTRAL'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 730 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 9 (8,5) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 92 (90) CHF - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS STARTET WIENERBERGER MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 42 EUR

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 36,10 (34,80) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 624 (630) PENCE - 'NEUTRAL'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SWISS LIFE AUF 685 (670) CHF - 'UNDERWEIGHT'

Redaktion onvista/dpa-AFX