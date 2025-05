EQS-News: More Impact AG präsentiert sich auf dem International Impact Forum am 4. Juni 2025 in Frankfurt

EQS-News: More Impact AG / Schlagwort(e): Konferenz

26.05.2025 / 09:45 CET/CEST

More Impact AG präsentiert sich auf dem International Impact Forum am 4. Juni 2025 in Frankfurt

Frankfurt am Main, 26. Mai 2025 – Die More Impact AG (ISIN: DE000A1PG979, "More Impact"), wird auf dem International Impact Forum in Frankfurt ihr Geschäftsmodell und die ersten Projekte vorstellen. Die hochkarätige Veranstaltung mit internationalen Vertretern aus der Impact-Szene findet am 4. Juni 2025 statt. Neben More Impact werden noch weitere innovative Unternehmen mit Nachhaltigkeits-Fokus an dem Event teilnehmen, darunter die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG und die Save the Water AG. Eröffnet wird das International Impact Forum von Dr. Othmar Karas, dem ehemaligen Ersten Vizepräsident des Europäischen Parlaments. Bei interessanten Paneldiskussionen und Vorträgen werden die aktuellen Trends und Entwicklungen der Impact-Branche diskutiert. Als bekannte Speaker werden u.a. die Nachhaltigkeitsexperten Prof. Dr. Torsten Weber, Dr. Diana Born und Anahita Thoms sowie Serkan Eren, Gründer der humanitären Hilfsorganisation STELP e.V., auftreten.

Dr. Gerald Schüssel, Vorstand der More Impact AG: „Wir freuen uns, Teil des International Impact Forums in Frankfurt zu sein. Es ist eine hervorragende Veranstaltung, um unsere innovativen und nachhaltigen Projekte zu präsentieren und neue Impulse für die Weiterentwicklung zu erhalten. Wir schätzen vor allem auch das umfassende Netzwerk und haben dort die Möglichkeit, uns mit vielen bedeutenden Persönlichkeiten aus der internationalen Impact-Szene zu vernetzen.“

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden sich hier:https://internationalimpactforum.com/

Über die More Impact AG:

Die More Impact AG ist ein börsennotierter High-Tech Medical-Hub, der sich auf die Entwicklung und Unterstützung innovativer Unternehmen im medizinischen Umfeld konzentriert. Mit dem Fokus auf Patentsicherung und der Vermarktung von Produktinnovationen trägt More Impact dazu bei, zukunftsweisende MedTech-Technologien einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen und die globale Gesundheitsversorgung nachhaltig zu verbessern. Strategische Zu- und Verkäufe von Unternehmen, Unternehmenssparten oder einzelnen Patenten runden das Geschäftsmodell ab.

Kontakt – Investor & Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

moreimpact@edicto.de

