Dax kaum verändert erwartet - Konjunktur im Blick

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge kaum verändert in den Handel starten.

Am Montag hatte der deutsche Leitindex die 24.000-Punkte-Marke zurückerobert und 1,7 Prozent höher bei 24.027,65 Zählern geschlossen. Für gute Stimmung an den europäischen Börsen sorgte der Aufschub der geplanten US-Strafzölle auf EU-Waren. Die Wall Street blieb feiertagsbedingt geschlossen.

Am Dienstag prognostizieren die Konsumforscher der GfK die deutsche Verbraucherstimmung für Juni, die sich laut Experten das dritte Mal in Folge aufhellen dürfte. Außerdem veröffentlicht die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) ihre Frühjahrsprognosen. Ebenfalls am Dienstag geben vorläufige Inflationsdaten für Frankreich im Mai erste Hinweise auf die Entwicklung der Verbraucherpreise im Euroraum. Zahlen für Deutschland, Italien und Spanien folgen am Freitag. Die erste Schätzung für die gesamte Euro-Zone wird Anfang Juni veröffentlicht.

Im Fokus bei den Unternehmen stehen unter anderem die Hauptversammlungen von Daimler Truck, Hensoldt und Fraport.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 24.027,65

EuroStoxx50 5.395,33

EuroStoxx50-Future 5.396,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes Prozent

Dow Jones Kein Handel

Nasdaq Kein Handel

S&P 500 Kein Handel

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 37.486,18 -0,1%

Shanghai 3.335,76 -0,3%

Hang Seng 23.241,23 -0,2%

