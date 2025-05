Der Dax kann seinen Schwung vom Wochenstart am Dienstag zunächst nicht mitnehmen. Stattdessen manifestiert sich ein Pendelkurs um die runde Marke von 24.000 Punkten, an der der deutsche Leitindex im laufenden Jahr bereits ein Plus von rund zwanzig Prozent aufweist - ungeachtet aller Unsicherheiten.

Am Montag waren die Aktienmärkte in Großbritannien und auch den Vereinigten Staaten feiertagsbedingt geschlossen, was sich in ruhigem Handel und raren Analystenkommentaren bemerkbar machte. In diesem Umfeld schaffte es der Dax zeitweise bis auf etwas mehr als 100 Punkte an sein jüngstes Rekordhoch bei 24.152 Punkten heran. Auslöser war der Aufschub, den US-Präsident Trump den Europäern nach seiner jüngsten Zoll-Drohung gewährte.

Nun folgt jedoch ein kleiner Rückschlag: Eine Stunde vor Beginn signalisiert der X-Dax als Indikator für den Dax mit 24.002 Punkten ein Minus von 0,1 Prozent. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls leichter erwartet.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Im Auge behalten sollten die Anleger insbesondere die Aktien von Thyssenkrupp. Umbaupläne mit einer Separierung weiterer Geschäftsfelder hatten die Aktien tags zuvor just bis an ihre 50-Tage-Linie nach oben geschoben. Damit wurden die Verluste nach dem Geschäftsbericht zur Monatsmitte aufgeholt. Es wird spannend, ob die Aussicht auf eine höhere Unternehmensbewertung durch eine Aufspaltung weitere Käufer lockt.

Gleiches gilt nach der Rekordrally für die Rüstungswerte Rheinmetall, Renk und Hensoldt, die tags zuvor weitere Bestmarken erreichten. Rheinmetall hat sich im laufenden Jahr inzwischen sogar verdreifacht, nachdem sie sich 2024 bereits mehr als verdoppelt hatten. Vorbörslich zeichnen sich nochmals kleine Gewinne ab.

Gleiches gilt für Nordex nach einem Auftrag aus Frankreich.

In den Vereinigten Staaten waren am Montag die Aktienmärkte wegen eines Feiertags geschlossen.

Asiens Börsen leicht im Minus

In Asien liegen die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag im späten Handel leicht im Minus. Die Abschläge halten sich allerdings in Grenzen.

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 25 (22) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FREENET AUF 35,50 (38) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 71 (68) EUR - 'BUY'

- LBBW SENKT ZIEL FÜR EXXONMOBIL AUF 111 (119) USD - 'HALTEN'

- JEFFERIES SENKT US STEEL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 55 (50) USD

- UBS SENKT ZIEL FÜR SALESFORCE AUF 300 (320) USD - 'NEUTRAL'

- BARCLAYS HEBT BURBERRY AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 1000 (720) PENCE- GOLDMAN HEBT FLSMIDTH AUF 'BUY' - ZIEL 430 DKK

- GOLDMAN SENKT IMI AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 2120 PENCE

- JEFFERIES HEBT ASSA ABLOY AUF 'BUY' - ZIEL 375 (330) SEK

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 77 (75) CHF - 'UNDERPERFORM'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR QINETIQ AUF 560 (515) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- PEEL HUNT HEBT JUPITER FUND AUF 'ADD' - ZIEL 90 PENCE

- RBC SENKT PREMIER FOODS AUF 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 150 (155) SEK - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR INDITEX AUF 45 (46) EUR - 'UNDERPERFORM'

Termine Unternehmen

06:00 EUR: Kfz-Erstzulassungen 4/25

10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung in Frankfurt

10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung in Frankfurt

10:00 DEU: Daimler Truck, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung in München

10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung in Heilbronn

10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung in Frankfurt

10:00 AUT: OMV, Hauptversammlung

10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung in Köln

13:00 CHE: Roche, Diagnostics Investor Day 2025

14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung in Regensburg

14:30 FRA: Legrand, Hauptversammlung

15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Heidelberg Materials, Capital Markets Day

Termine Konjunktur

03:30 CHN: Industriegewinne 4/25

08:00 CHE: Im- und Exporte 4/25

08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 4/25

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 6/25

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 5/25 (vorläufig)

09:00 SWE: Wirtschaftstendenz - Umfrage 5/25

09:00 SWE: Verbrauchervertrauen 5/25

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/25 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 5/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/25 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 3/25

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 5/25

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 5/25

Redaktion onvista/dpa-AFX