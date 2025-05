Mit über 110.000 Dollar hat Bitcoin in der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch markiert. Wir analysieren deshalb für dich erneut die wichtigsten Charts des Krypto-Sektors.

Vor gut drei Wochen hatte ich im Rahmen eines onvista Plus-Artikels (jetzt mit 50 Prozent Rabatt testen) hier an dieser Stelle ("Welcher Krypto-Chart ist noch vielversprechend?") die Charts der drei großen Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum und Solana charttechnisch analysiert. Seitdem ist einiges passiert am Kryptomarkt.

Bitcoin-Käufer legen Verschnaufpause ein

Das Fazit der Einschätzung von vor drei Wochen zum Bitcoin lautete wie folgt:

Aus rein charttechnischer Sicht spricht hier aktuell wenig gegen eine Fortsetzung der aktuell laufenden Kaufwelle in Richtung eines neuen Allzeithoch oberhalb von 109.350 Dollar. Der Weg des geringsten Widerstands im Wochenchart ist hier aktuell aufwärts, so lange der Preis der Kryptowährung nicht unter die langfristige Aufwärts-Trendlinie (schwarz) abrutscht. Die verläuft derzeit bei rund 75.000 Dollar.

Der Bitcoin markierte in der abgelaufenen Handelswoche erwartungsgemäß ein neues Allzeithoch. In der Spitze stieg die Kryptowährung bis an die 112.000-Dollar-Marke, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Mit dem neuen Allzeithoch wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht, an dem einige Marktteilnehmer zunächst ihre Gewinne realisieren werden beziehungsweise bereits realisiert haben.

Ausgehend vom Vormonatstief um 75.000 Dollar hatte der Bitcoin zuvor innerhalb von weniger als acht Wochen in der Spitze um knapp 50 Prozent zulegen können. Hier ist für die kommenden Tage und Wochen daher zunächst eine länger anhaltende Konsolidierungsbewegung einzuplanen.

Dann könnte der Bullenmarkt weiter fortgesetzt werden. Das Chance/Risiko-Profil für Neupositionierungen ist aktuell eher unattraktiv, zumal der Relative-Stärke-Indikator langsam eine überkaufte Marktlage anzeigt; also tendenziell zu hohe Kurse signalisiert.

Quelle: Tradingview

Ethereum: Chartformation suggeriert weiteres Potenzial

Nach der jüngsten Betrachtung zu Ethereum vom 9. Mai ("Ethereum-Rally dank Upgrade: Chart zeigt nun wichtiges Trendsignal") hat die Kryptowährung das damals genannte nächste Kursziel bei 2.800 Dollar noch nicht ganz erreicht – das bisherige Monatshoch lag um 2.730 Dollar.

Aktuell konsolidiert der Ethereum-Kurs in Dollar in einer ansteigenden Dreiecksformation im Tageschart und baut die kurzfristig überkaufte Lage (türkis im Chart unten) von Mitte Mai ab. Eine Auflösung der aktuellen Konsolidierungsformation (grau) eröffnet hier weiteres Aufwärtspotenzial in den Bereich 3.000 bis 3.400 Dollar. Erst unterhalb von 2.100 Dollar müsstest du dich von diesem Szenario zunächst verabschieden.

Quelle: Tradingview

Solana in bullischer Konsolidierungsphase

Das Fazit der jüngsten Einschätzung zu Solana lautete wie folgt:

Eine symmetrische Dreiecksformation nach einem vorherigen Kursanstieg bestätigt in der Regel einen laufenden Trend und sollte entsprechend in den kommenden Tagen durch steigende Kurse nach oben hin aufgelöst werden. Gelingt dies, würde kurzfristig Aufwärtspotenzial in den Widerstandsbereich um 180 Dollar (schwarze Zone) entstehen; gut ein Fünftel oberhalb des aktuellen Kurses.

Nach der avisierten Auflösung der Dreiecksformation nach oben konnte der Kurs von Solana die Widerstandszone im Bereich um 180 Dollar ansteuern und konsolidiert seitdem.

Ebenso wie bei Ethereum sind die kurzfristigen Chartstrukturen weiterhin positiv zu interpretieren. Oberhalb von 160 Dollar (Tagesschlusskurs) sind hier in den kommenden Tagen und Wochen tendenziell steigende Kurse Richtung 200-Dollar-Marke wahrscheinlich.

Aber: Die Bewegungen sind hier deutlich weniger dynamisch als bei Ethereum. Ethereum ist daher von den drei besprochenen Coins aus charttechnischer Sicht aktuell der attraktivste Wert.