dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.05.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/EU-Automarkt: Tesla rutscht weiter ab - VW im Aufwind

BRÜSSEL - Der US-Elektroautobauer Tesla kann den Aufschwung am europäischen Elektroautomarkt weiter nicht für sich nutzen. Im April setzte es einen weiteren herben Dämpfer für die Firma des umstrittenen Firmenchefs Elon Musk. Erneut stürzten die Neuzulassungen in der Europäischen Union ab, diesmal um mehr als die Hälfte, wie aus Daten des europäischen Herstellerverbands Acea hervorgeht. Nach den ersten vier Monaten des Jahres muss Tesla ein Minus von gut 46 Prozent auf nur noch 41.677 Autos verkraften.

Druck durch Stahl-Importe aus China und Indien wächst

PARIS - Eine maue Nachfrage sowie billige Importe aus China und Indien dürften der europäischen Stahlindustrie weiter schwer zusetzen. Während der Bedarf allenfalls leicht steigt, fahren asiatische Länder die Produktion deutlich hoch, wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in einem Bericht schreibt. "Die Auslastung könnte so erneut in Richtung 70 Prozent sinken, was selbst sehr wettbewerbsfähige Stahlhersteller unter enormen Druck setzt."

ROUNDUP: Meta startet KI-Training in Deutschland

HAMBURG - Der Facebook-Konzern Meta kann ab sofort in großem Stil damit beginnen, seine Systeme mit Künstlicher Intelligenz mit Nutzerdaten aus Deutschland zu trainieren. Das US-Unternehmen will dazu alle Beiträge, die Nutzer jemals auf Facebook oder Instagram gepostet haben, auslesen, um damit seine KI-Modelle zu verbessern. Kunden konnten dieser Nutzung aktiv widersprechen. Die Widerspruchsfrist war allerdings in der Nacht zum Dienstag ausgelaufen.

Schweizer Uhrenexporte klettern dank US-Bestellungen in die Höhe

BIEL - Die Hersteller von Schweizer Uhren haben im Monat April deutlich mehr Zeitmesser ins Ausland exportiert als im Vorjahresmonat. Dabei sind die Ausfuhren in die USA im Zuge der Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump hochgesprungen. Im April sind die Schweizer Uhrenexporte nominal um 18 Prozent auf 2,55 Milliarden Franken (2,72 Mrd Euro) geklettert, wie der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH am Donnerstag mitteilte. In den ersten vier Monaten des Jahres liegen die Uhrenexporte damit mit 4,0 Prozent im Plus nach einem leichten Rückgang im ersten Quartal.

Autobauer bekommen mehr Zeit für EU-Klimavorgaben

BRÜSSEL - Europas Autobauer bekommen mehr Zeit, um EU-Klimavorgaben einzuhalten. In einem letzten Schritt nickten die EU-Länder in Brüssel eine Lockerung der Vorgaben zum CO2-Ausstoß pro Auto ab, wonach Grenzwerte nun nicht jährlich eingehalten werden müssen. Stattdessen bekommen die Hersteller dafür drei Jahre Zeit. Damit drohen ihnen zunächst keine Strafen.

ROUNDUP/Nach sechs Jahren Ebbe: Fraport macht Hoffnung auf Dividende

FRANKFURT - Frankfurts Flughafenchef Stefan Schulte hat bei den Eigentümern der Betreibergesellschaft Fraport Hoffnungen auf eine Dividende verstärkt. Das Unternehmen werde mit dem Ende von drei wichtigen Ausbauprojekten im kommenden Jahr mit dem Schuldenabbau beginnen, kündigte der Vorstandsvorsitzende des MDax-Konzerns bei der Hauptversammlung am Dienstag in Frankfurt an. Mit einem gewissen Rückenwind hoffe er auf eine Wiederaufnahme noch geminderter Dividendenzahlungen bereits für das laufende Geschäftsjahr 2025.

