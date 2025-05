Gute Stimmung am Aktienmarkt

Börsianer in Kauflaune

Goldpreis lässt Federn

Heute steht NVIDIA im Fokus

Angesichts des Aufschubs der geplanten US-Strafzölle auf EU-Waren zeigten sich die Marktteilnehmer am gestrigen Dienstag überaus positiv gestimmt, insbesondere an der Wall Street. Noch am Freitag hatte Donald Trump damit gedroht neue Strafzölle zu verhängen und die Verhandlungen abbrechen zu wollen. Ebenso schnell ruderte er dann auch wieder zurück und verkündete die Rückkehr zur ursprünglichen Frist, also einen Aufschub bis zum 9. Juli. Es bleibt also ein Hin und Her, das sich nicht gerade positiv auf die Glaubwürdigkeit des US-Präsidenten auswirkt. Der S&P 500 legte um satte 2 % zu, was nicht zuletzt dem Umstand geschuldet war, dass die US-Börsen am Montag feiertagsbedingt geschlossen hatten. Hierzulande waren angesichts der dahinschwindenden Friedenshoffnungen zwischen Russland und der Ukraine vor allem Rüstungswerte gefragt. Der DAX schloss 0,83 % im Plus.Nachdem der Preis des Edelmetalls in den vergangenen Wochen und Monaten von einem Hoch zum Nächsten geeilt war, notierte dieser am Dienstag zeitweise rund 1,5 % im Minus. Dies ging vor allem mit der gestrigen Dollarstärke einher, da die Assets traditionell stark negativ korreliert sind. In den nächsten Tagen sind dann vor allem die US-Konjunkturdaten von Bedeutung, die weitere Impulse hinsichtlich des geldpolitischen Pfades der Fed geben sollten. Schließlich präferieren Anleger in einem Umfeld hoher Zinsen eher Staatsanleihen als Gold, das keine Cashflows abwirft.Insgesamt nähert sich die Berichtssaison dem Ende, ein wichtiges Ereignis ließ bislang jedoch noch auf sich warten: Am heutigen Mittwoch wird der KI-Highflyer NVIDIA Einblicke in seine Bücher gewähren. Wohl kaum ein Unternehmen hat die fulminante Tech-Rally in den letzten Jahren so angetrieben wie der Chipgigant. Entsprechend sind die Erwartungen seitens der Investoren nach wie vor hoch und eine hohe Volatilität als Reaktion auf die veröffentlichen Zahlen nicht auszuschließen. Auch auf der Makro-Seite stehen heute ein paar Veröffentlichungen auf der Agenda: Den Anfang macht die hiesige Arbeitslosenquote in saisonbereinigter Form. Wir prognostizieren unverändert 6,3 %. Im Anschluss daran wird die EZB die aktuellen kurz- bis mittelfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher veröffentlichen. Gegen Abend unserer Zeit wird die Fed außerdem das Protokoll der Sitzung Anfang Mai veröffentlichen.