Original-Research: Uzin Utz SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Uzin Utz SE - von Montega AG 28.05.2025 / 11:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Uzin Utz SE Unternehmen: Uzin Utz SE ISIN: DE0007551509 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 28.05.2025 Kursziel: 72,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA 'Best Managed Companies Award' spiegelt hohe Unternehmens- und Wettbewerbsqualität wider Uzin Utz hat jüngst gemeldet, zum bereits sechsten Mal (nach 2019, 2020, 2022, 2023 und 2024) mit dem 'Best Managed Companies Award' ausgezeichnet worden zu sein. Damit trägt das Unternehmen den Goldstatus des Gütesiegels, das jährlich von Deloitte, UBS, Frankfurter Allgemeine Zeitung und dem Bundesverband der Deutschen Industrie an die bestgeführten Mittelständler vergeben wird. Starke Performance in vier Kernbereichen: Für die renommierte Auszeichnung kann sich jedes mittelständische Unternehmen bewerben, das einen Jahresumsatz von mindestens 150 Mio. EUR aufweist und seinen Hauptsitz in Deutschland hat. Im Blickfeld der Jury steht die Performance in den vier Kernbereichen Strategie, Produktivität und Innovation, Kultur und Commitment sowie Governance und Finanzen, wobei ein starkes Abschneiden in allen vier Bereichen erforderlich ist. Wenngleich wir keinen detaillierten Einblick in das Bewertungsschema haben, stellen wir die u.E. aus Kapitalmarktsicht wichtigsten Aspekte der vier Werttreiber bei Uzin Utz dar. * Strategie: Das Management orientiert sich an klaren KPIs und zielt auf eine Balance aus Umsatzwachstum und Profitabilität. Wir gehen daher davon aus, dass auch die der PASSION-Strategie 2025 nachfolgende Wachstumsstrategie mit einem Mindest-Profitabilitätsziel einhergeht, das etwa auf dem Durchschnittsniveau der letzten fünf Jahre (Ø EBIT-Marge 2020-2024: 9,0%) liegen dürfte (vs. PASSION-Ziel: >8%). * Produktivität & Innovation: Uzin Utz treibt die Implementierung digitaler Systeme und Technologien voran, zum Beispiel durch KI-gestützte Tools zur Auftragsverarbeitung und Kundenberatung oder die Entwicklung innovativer Robotiklösungen für das Handwerk. Zudem konnte durch Rezepturoptimierungen der Materialeinsatz und der CO2-Footprint des Produktspektrums gesenkt werden. Nicht zuletzt ist die Neuheitsquote des Konzerns (Umsatz mit Produkten jünger als 5 Jahre/Gesamtumsatz) in der Regel sehr hoch (2024: 25,2%). * Kultur & Commitment: Die konstant hohe Gesundheitsquote (tatsächlich geleistete Arbeitstage/Soll-Arbeitstage) von 95,6% in 2024 und die mit 4,0 Punkten überdurchschnittlich positive Bewertung als Arbeitsgeber auf der Online-Plattform kununu (Ø Branche Industrie: 3,4 Punkte) sprechen für eine starke Unternehmenskultur. Darüber hinaus verfügt Uzin Utz über eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie und hat sich u.a. selbstverpflichtet, bis Ende 2025 die klimaschädlichen Emissionen (Scope 1&2) um 25% gegenüber dem Basisjahr 2019 zu reduzieren. * Governance & Finanzen: Uzin Utz folgt einem langfristigen Wachstumspfad (Erlös-CAGR 2014-2024: 7,5%), weist dabei aber eine hohe Kostendisziplin auf und erzielt überproportionale Ergebnissteigerungen (EBIT-CAGR 2014-2024: 10,6%). Die auch ohne Kapitalmaßnahmen durchgehend hohe und per Ende 2024 auf stolze 65,0% verbesserte Eigenkapitalquote spiegelt die hervorragende Bilanzqualität und Bonität des traditionsreichen Familienunternehmens wider (Net Debt/EBITDA: 0,6x). Fazit: Uzin Utz gehört ausgewiesenermaßen zur deutschen Mittelstands-Elite. Dass der 'Hidden Champion' unter dem aktuellen Vorstand auch die IR-Aktivitäten verstärkt hat (erstmaliger Earnings Call, Teilnahme Hamburger Investorentage), begrüßen wir sehr. Wir rechnen mit einer Fortsetzung der langjährigen Erfolgsstory und erachten die Bewertung der Qualitätsaktie weiterhin als attraktiv. Entsprechend bekräftigen wir unser Rating und das Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32748.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2146850 28.05.2025 CET/CEST °