Trading-Chance Altria: Der Margen-Gigant

Werbung

Ein weiterer Dividenden-Aristokrat steht heute auf unserer Handelsliste. Wir stellen das Unternehmen vor, zeigen die Stärken auf und beleuchten die charttechnische Konstellation. Auf einer Symbiose dieser verschiedenen Faktoren fußt schlussendlich unsere Trading-Gelegenheit, die wir heute vorstellen. Die Rede ist von Altria, einem amerikanischen Tabak-Konzern.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 151 Aristokraten-Aktien stammen 118 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht Altria?

Altria hat seinen Firmensitz in den USA. Das Unternehmen ist im Bereich Tabakprodukte tätig. Altria produziert und vermarktet Zigaretten, Rauchtabak, Zigarren und Schnupftabak unter verschiedenen Markennamen. Dazu zählt mit Marlboro, eine der führenden Zigarettenmarken weltweit. Darüber hinaus ist Altria in der Herstellung und dem Vertrieb von Nikotinersatzprodukten und verwandten Produkten aktiv, welche als alternative Produkte für Raucher entwickelt wurden. Zusätzlich zu Tabakprodukten hat sich Altria auch im Alkoholmarkt etabliert. Das Unternehmen besitzt Anteile an verschiedenen Wein- und Bierherstellern. Dies umfasst den Besitz von Ste. Michelle Wine Estates, einem Weinproduzenten, der eine Vielzahl von Weinsorten anbietet. Altria besitzt auch einen bedeutenden Anteil an der Bierfirma Anheuser-Busch InBev, einem der weltweit größten Brauereikonzerne. Auch ist Altria im Bereich der Finanzdienstleistungen tätig, indem es über seine Tochtergesellschaften verschiedene Investitionen und Finanzgeschäfte tätigt. Der Konzern verfügt über Beteiligungen an der Cannabisindustrie, womit das Unternehmen im Bereich „ungesunder und süchtig machender Produkte“ breit aufgestellt ist. Eine Schwachstelle des Unternehmens ist, dass man seinen Vertrieb schwerpunktmäßig auf die USA beschränkt hat, dieser Markt jedoch weitestgehend gesättigt ist.

Unglaubliche Marge

Wir hatten bereits einige sehr margenstarke Unternehmen vorgestellt. Altria toppt jedoch alles bisher da gewesene und kann eine Netto-Marge von 50% aufweisen. Das ist enorm! Leider stagniert der Gewinn bzw. ist sogar leicht rückläufig von 5,97 auf 5,79 Dollar je Aktie bis 2027. Mit einem bereinigten Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 11,4 ist die Aktie günstig bewertet. Der langfristige Durchschnitt des bereinigten KGV liegt bei 13,2. Wie es sich für einen Dividenden-Aristokraten gehört, hat das Unternehmen in 25 aufeinander folgenden Jahren seine Dividenden-Ausschüttung erhöht. Für 2025 sind es 4,04 Dollar je Anteilsschein.

Chart-Technik: Ziel Allzeithoch?

Seit 2017 befand sich der Aktienkurs des Unternehmens in einer breit und länger angelegten Konsolidierungs- und Korrekturphase. Einer der Dinosaurier unter den US-Aktien, börsennotiert seit 1968, befindet sich seit dem Corona-Crash im Frühjahr 2020 wieder im Aufwind und hat jüngst bei 57 US-Dollar eine wichtige charttechnische Hürde nehmen können. Ausgehend von der horizontalen Unterstützung bei 40 US-Dollar befindet sich der Aktienkurs seither in einer steilen Aufwärtsbewegung.

Mögliches Ziel ist das Allzeithoch bei etwa 77 Dollar, solange die Marke von 40 Dollar nicht unterschritten wird.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit:

Auch wenn die stagnierenden Gewinne ein Haar in der Suppe darstellen, so ist es aus unserer Sicht Klagen auf hohem Niveau. Die gigantische Netto-Marge und der immer noch stattliche Gewinn, sowie das breit diversifizierte Produktportfolio im Bereich der „Genussmittel“ machen diesen Dividenden-Aristokraten attraktiv. Charttechnisch wurde eine wichtige Widerstandsmarke bei 57 Dollar ganz frisch überwunden, was weiteres Potenzial freisetzt.

Open end Turbo Long Optionsschein auf Altria

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit für Sie ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 36,494 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 59,48 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,56. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet HC3NUU.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 77 USD

Unterstützungen: 40 und 57 USD

Open end Turbo Long Optionsschein auf Altria

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.