IRW-News: BrandPilot AI Inc: BrandPilot AI verzeichnet starke kommerzielle Dynamik

Hohe Konversionsraten von Audit über Testphase bis hin zu zahlenden Kunden in mehreren Branchen | Live-Webinar am 19. Juni geplant

Toronto, Ontario. - 30. Mai 2025 - BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI) (OTCQB: BPAIF) (BrandPilot oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen im Bereich KI-gestützter Marketingtechnologie, gab heute eine starke kommerzielle Dynamik für sein AdAi Audit-Programm bekannt. Seit dem Start der kostenlosen Initiative am 24. März verzeichnet das Unternehmen eine Konversionsrate von 80-90 % von Audits über Testphasen hin zu zahlenden Kunden - ein deutliches Signal für einen starken Produkt-Markt-Fit und eine steigende Nachfrage.

Zu den bemerkenswerten Anwendern zählen eine führende nordamerikanische Mietplattform sowie eine Schönheitsmarke im Besitz eines globalen Supermodels. Insgesamt sind vier Unternehmen in bezahlte Testphasen übergegangen, während fünf weitere aktiv an neuen Audits teilnehmen.

Die Zahlen sprechen für sich, sagte Brandon Mina, CEO von BrandPilot AI. Kunden wechseln in außergewöhnlichem Tempo von Audit über Testphase zu bezahlten Verträgen - ein Beleg für die Qualität unseres Angebots und unsere Markteintrittsstrategie. Wir sind überzeugt, dass diese Dynamik zu einem beschleunigten Umsatzwachstum führen wird, während wir weiterhin Marktanteile im wenig durchdrungenen Segment der Prävention von Anzeigenbetrug, -verschwendung und -missbrauch gewinnen.

Reale Ergebnisse: Globale Finanzmarke erzielt Durchbruch in der Performance

In einer kürzlich durchgeführten bezahlten Testphase erzielte ein bedeutendes Finanzinstitut mit globaler Präsenz bemerkenswerte Leistungssteigerungen in weniger als zwei Wochen mit AdAi:

- Kosten pro Klick (CPC) sanken um 80%

- Kosten pro Akquisition (CPA) sanken um 84%

- Konversionsvolumen stieg um 113%

Diese Ergebnisse unterstreichen AdAis Fähigkeit, messbare Resultate für große Marken zu liefern - selbst in hochregulierten und wettbewerbsintensiven Branchen wie dem Finanzsektor.

Ergebnisse in mehreren Branchen

Das AdAi Audit-Programm unterstützt Unternehmen in verschiedensten Branchen - von Finanzen und Gesundheitswesen bis hin zu Haushaltswaren, Internetanbietern und Mode - dabei, ihre Ausgaben für bezahlte Suchanzeigen zu optimieren, indem kostspielige Ineffizienzen in Google-Search-Kampagnen aufgedeckt werden. Der Fokus der Technologie liegt auf der Reduktion von Verschwendung durch nicht umkämpfte Marken-Keyword-Anzeigen - ein weit verbreitetes, aber oft übersehenes Budgetproblem.

Bezahlte Suchanzeigen ohne Wettbewerb betreffen nahezu jede Marke, die Suchmaschinenwerbung betreibt, ergänzte John Beresford, CRO. Wenn Wettbewerber aus der Auktion aussteigen, setzen die meisten Marken ihr Budget fort, als hätte sich nichts geändert. Unsere Audits decken regelmäßig Einsparpotenziale im sechsstelligen Bereich pro Jahr auf.

Tiefgehende Wettbewerbsanalysen

Neben der Wiederherstellung von Ausgaben liefert AdAi tiefgehende Einblicke in sogenannte Conquesting-Aktivitäten - also wenn Wettbewerber auf Ihre Marken-Keywords bieten. Im Gegensatz zu Googles Auction Insights zeigt BrandPilot AI Conquesting-Verhalten auch unterhalb der 10%-Impressionschwelle auf - und verschafft Marketern so eine Sichtbarkeit, die sie nirgendwo anders bekommen.

Die versteckten Kosten nicht umkämpfter Suchanzeigen aufdecken

BrandPilot AI hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf ein weit verbreitetes, aber übersehenes Problem in der digitalen Werbung aufmerksam zu machen: nicht umkämpfte Marken-Suchanzeigen. Um Marketern bei der Bewältigung dieses kostspieligen Blindspots zu helfen, veranstaltet das Unternehmen ein Live-Webinar am 19. Juni um 13:30 Uhr EST.

The Hidden Cost of Google Ads: Solving the Uncontested Paid Search Problem zeigt, wie BrandPilots AdAi-Plattform Ineffizienzen aufdeckt, die mit herkömmlichen Tools unsichtbar bleiben - und wie Marken verschwendete Ausgaben zurückgewinnen und die Performance steigern können.

Hier für das Webinar registrieren und teilnehmen: https://www.brandpilot.ai/webinar-the-hidden-cost-of-google-ads

Über BrandPilot AI

BrandPilot AI (CSE: BPAI) ist ein Unternehmen für Performance-Marketing-Technologie mit Hauptsitz in Toronto. Es ist auf innovative Lösungen spezialisiert, die außergewöhnliche Kapitalrenditen (ROI) für globale Markenunternehmen liefern. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Datenanalyse und Branchenkenntnis befähigt BrandPilot AI Organisationen dazu, komplexe Werbelandschaften präzise zu navigieren. Das Hauptprodukt des Unternehmens, AdAi, bekämpft Werbeverschwendung, indem es kannibalistische Anzeigen in bezahlten Suchkampagnen identifiziert. Gleichzeitig nutzt Spectrum IQ Mikro-Influencer, um den ROI globaler Marken zu maximieren. Weitere Informationen über BrandPilot AI und seine KI-gestützten Marketinglösungen finden Sie unter www.brandpilot.ai.

Kontaktinformationen

BrandPilot AI

Brandon Mina

Chief Executive Officer

ir@brandpilot.ai

+1-519-239-6460

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen, die unter anderem Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Kundenkonversionen, die Wirksamkeit und Skalierbarkeit seines AdAi Audit-Programms, das Potenzial für anhaltende Kosteneinsparungen für Kunden sowie eine breitere Einführung der KI-gestützten Werbelösungen des Unternehmens umfassen können, aber nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Fähigkeit von AdAi, Ineffizienzen in bezahlten Suchkampagnen zu identifizieren, die erfolgreiche Umwandlung von Audit-Teilnehmern in zahlende Kunden und die anhaltende Nachfrage nach leistungsorientierter Marketingtechnologie.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den hier zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem Veränderungen in Marketingbudgets oder -prioritäten, sich wandelnde wirtschaftliche Rahmenbedingungen, zunehmender Wettbewerb, die Geschwindigkeit der Einführung KI-gestützter Tools in Marketingteams von Unternehmen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin messbare Leistungsverbesserungen zu liefern.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese als zutreffend erweisen. Den Lesern wird geraten, diese Risiken und Unsicherheiten eigenständig zu bewerten und kein unangemessenes Vertrauen in derartige zukunftsgerichtete Informationen zu setzen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung erfolgen zum Datum dieser Veröffentlichung. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung und lehnt jede Absicht ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren - sei es infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulation Services Provider (wie in den Richtlinien der Börse definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Für die deutsche Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://www.newsfilecorp.com/release/253963/BrandPilot-AI-Reports-Strong-Commercial-Traction

