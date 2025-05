Drei Frage an Bernecker 30.05.2025

Sollten Anleger Trumps Eskapaden überhaupt noch beachten?

Die amerikanische Wirtschaftspolitik ist gleichzeitig auch Außenpolitik in Weltmaßstab. Darüber entscheidet Donald Trump nicht allein. Planbar ist er nicht, aber berechenbar. Seine Strategie entspricht seiner Arbeitsweise als Geschäftsmann: Große Ankündigung, dann wird verhandelt und am Ende gibt es einen brauchbaren Kompromiss als Resultat. Wer damit umgehen kann, ist der Gewinner.

„Sell in May“: Kommt dieses Jahr eine Sommerpause mit fallenden Kursen?

Dem üppigen Frühling mit rund 20 Prozent Dax-Gewinn folgt ein trockener Sommer, in dem alle bisherigen Erwartungen auf den Prüfstand stehen. Das ergibt sehr unterschiedliche Ergebnisse in der Politik als Ziel und in der Reaktion der Wirtschaft als Ergebnis.

Ein einheitlicher Trend ist deshalb kaum möglich. Viele individuelle Entscheidungen, insbesondere der großen Unternehmen, prägen dann den Gesamteindruck. Also im Index gerechnet ein geringer Spielraum, bis es ab dem 4. Quartal zu einem neuen Anstoß kommt.

Sind US-Anleihen bei diesen Renditen ein Kauf?

Die Schuldnerqualität der Amerikaner nimmt ab. Die Staatsanleihen erhalten damit einen Risikoaufschlag, der sich im Markt über längere Zeit aufbaut. Damit ist der Zinstrend am langen Ende vorprogrammiert - im gleichen Umfang wie die Verschuldung zunimmt, die Qualität der Treasury Bonds abnimmt und mithin der Zinstrend insgesamt in Richtung 6,0 Prozent für 30-jährige US-Anleihen gehen dürfte.

Das Ganze in sehr kleinen Schritten, aber nachhaltig. Bis 1978/79 war dies gut nachvollziehbar. Die damaligen Spitzenrenditen lagen um 16 Prozent. Paul Volcker war der erste Fed-Chef, der auf die Bremse trat und damit den Zinstrend kippte.