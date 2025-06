IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics eröffnet US-Labor im Biotech-Hub Boston-Cambridge

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics eröffnet US-Labor im Biotech-Hub Boston-Cambridge

Montreal, (Québec), Kanada, 2. Juni 2025 - Die Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FSE: DTC), ein führendes Biotechnologieunternehmen mit Spezialisierung auf fortschrittliche Technologien zum endosomalen Escape, freut sich, die Eröffnung seines ersten US-Labors im Großraum Boston-Cambridge bekanntzugeben. Diese strategische Expansion markiert die erste physische Präsenz von Defence Therapeutics in den Vereinigten Staaten und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Forschung und Entwicklung in einem der weltweit bedeutendsten Biotech-Cluster voranzutreiben.

Das neue Labor, das sich in den Cambridge Scientific Labs in Watertown befindet, ermöglicht es Defence Therapeutics, seine firmeneigene Accum®-Technologie für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) weiterzuentwickeln und zu optimieren. Mit dem Standort im Boston-Cambridge-Gebiet erhält das Unternehmen Zugang zu erstklassigen wissenschaftlichen Ressourcen und Kooperationsmöglichkeiten innerhalb des renommierten regionalen Biotech-Ökosystems. Die Räumlichkeiten in den Cambridge Scientific Labs dienen als kurzfristige Basis, während Defence Therapeutics Optionen für eine langfristige Einrichtung in der Region prüft.

Unsere Expansion in die Boston-Cambridge-Region ist ein bedeutender Meilenstein für Defence Therapeutics, sagte Sebastien Plouffe, CEO von Defence Therapeutics. Die Einrichtung eines US-Labors positioniert uns im Zentrum der globalen Biotech-Community und unterstützt unsere Mission, die Accum®-Plattform für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate der nächsten Generation weiterzuentwickeln. Wir freuen uns darauf, unsere Präsenz in dieser dynamischen Region auszubauen und eine langfristige Einrichtung zu realisieren.

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das die nächste Generation von Radio-Immun-Konjugaten und Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) mit seiner firmeneigenen Plattform entwickelt und konstruiert. Kernstück der Defence-Plattform ist die ACCUM®-Technologie, die eine präzise Abgabe von Radio-Immun-Konjugaten oder ADCs in intakter Form an Zielzellen ermöglicht. Dadurch können Wirksamkeit und Potenz gegen Krebs deutlich gesteigert werden.

Für weitere Informationen:

Sebastien Plouffe

Präsident, CEO und Director

Tel.: +1 (514) 947-2272

E-Mail: splouffe@defencetherapeutics.com

Web: www.defencetherapeutics.com

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und Ereignisse oder Entwicklungen betreffen, von denen das Unternehmen annimmt oder erwartet, dass sie eintreten werden, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen, aber nicht ausschließlich, an Begriffen wie erwartet, plant, sieht vor, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell sowie ähnlichen Ausdrücken oder daran erkennbar, dass Ereignisse oder Umstände werden, würden, könnten oder sollten eintreten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen, umfassen behördliche Maßnahmen, Marktpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Aussage. Sofern nicht durch geltendes Wertpapierrecht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Unternehmensleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsorgan, wie in den Richtlinien der CSE definiert, übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

