OTS: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG / 50 Jahre Zukunft gestalten - und ...

50 Jahre Zukunft gestalten - und zum 18. Mal in Folge ausgezeichnet / Assekurata bestätigt erneut den Spitzenplatz der DVAG (FOTO) Frankfurt (ots) - - Top-Platzierung im Assekurata-Karriere-Rating - exzellente Entwicklungsmöglichkeiten - Optimale Selbstverwirklichung im Beruf - individuelle Karrierewege und Top-Weiterbildungen - Gezielte Investitionen in Bildung - nachhaltiger Erfolg durch zukunftsweisende Qualifizierung Der Beruf des Vermögensberaters gewinnt zunehmend an Bedeutung - das bestätigt auch das aktuelle Assekurata-Karriere-Rating des renommierten Analysehauses: Der Beruf überzeugt mit seiner langfristigen Perspektive, Flexibilität und attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten. Für die Deutsche Vermögensberatung ist die Auszeichnung abermals ein Beleg für die Wirksamkeit ihrer strategischen Ausrichtung. Im Jubiläumsjahr seines 50-jährigen Bestehens darf sich das Familienunternehmen erneut über den Spitzenplatz freuen: Zum 18. Mal in Folge erhält das Unternehmen die Bestnote "exzellent". Das Gütesiegel bestätigt die konstant hohen Qualitätsstandards für den Beruf des Vermögensberaters. Die damit verbundene hohe Beratungsqualität im Sinne einer umfassenden Allfinanzkonzeption sorgt schlussendlich auch bei Kundinnen und Kunden für einen echten Mehrwert. Zukunftsstrategie für nachhaltiges Wachstum Seit nunmehr 50 Jahren ist das Familienunternehmen mit seinem Geschäftsmodell erfolgreich - immer mit dem Wesentlichen im Blick: der Beziehung von Mensch zu Mensch. Bereits im vergangenen Jahr hat der Vorstandsvorsitzende Andreas Pohl die Wachstumsstrategie für eine nachhaltige Zukunft des Unternehmens ausgerufen. Im Zentrum steht dabei unter anderem die Weiterentwicklung des Berufsbilds des Vermögensberaters - ein Beruf mit Zukunft. Ziel ist es, nicht nur weiter zu wachsen, sondern gleichzeitig auch die hohen Qualitätsstandards in der Beratung konsequent auszubauen. Dass dieses Konzept aufgeht, zeigt der große Zulauf: Mehr als 1.500 neue Vermögensberaterinnen und Vermögensberater haben sich allein im vergangenen Jahr für den Berufsweg entschieden. Die individuellen Karrierechancen der Deutschen Vermögensberatung zeichnet Assekurata nunmehr zum 18. Mal in Folge mit dem bestmöglichen Ergebnis "exzellent" aus. Die Auszeichnung unterstreicht die positive Grundstimmung und das Commitment der DVAG, auch in herausfordernden Zeiten kontinuierlich zu investieren und zu wachsen. Für Marcus Aßmuth, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Vermögensberatung, ist die erneute Top-Platzierung ein Beleg für die auf Kontinuität ausgerichtete Strategie des Familienunternehmens: "Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung unserer langfristigen Strategie. Wir setzen auf qualitatives und nachhaltiges Wachstum und bieten unseren Vermögensberaterinnen und Vermögensberatern in allen wesentlichen Bereichen optimale Rahmenbedingungen für ihren beruflichen Erfolg." Investitionen mit Weitblick: das Zukunftspaket Um ihren Finanzcoaches auch in Zukunft beste Voraussetzungen zu gewährleisten, hat die Deutsche Vermögensberatung zu Beginn des Jahres eine Wachstumsagenda verkündet. Oberstes Ziel ist es, auch in den kommenden Jahren qualitativ zu wachsen. Zentrales Element der Wachstumsstrategie ist das Zukunftspaket. Damit verbunden sind gezielte und dauerhafte Investitionen in den Vertrieb. Neben neuen Leistungen für besondere vertriebliche Erfolge investiert das Unternehmen auch massiv in digitale Infrastruktur und moderne Beratungsprozesse. Die Partnerinnen und Partner der DVAG können sich dadurch noch stärker auf ihre Beratungstätigkeit beim Kunden konzentrieren. Ziel ist es, die Servicequalität kontinuierlich zu verbessern, um den stetig steigenden Bedürfnissen der Kunden dauerhaft gerecht zu werden. Individuelle Aus- und Weiterbildung Besonderes Augenmerk legt die Deutsche Vermögensberatung Gruppe zudem auf das Thema Aus- und Weiterbildung als Grundlage für eine erfolgreiche sowie nachhaltige Kundenbeziehung und investiert dafür jährlich über 80 Millionen Euro. Mit ihren exzellenten Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten überzeugte die Deutsche Vermögensberatung in diesem Jahr daher erneut die Branchenkenner der Assekurata. Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung hat ihr Führungs- und Fachausbildungssystem weiter modernisiert - für individuelle Lernwege auf konstant hohem Niveau. Die Leadership-Akademie und ihr modularer Aufbau legen die Messlatte hoch und bieten flexible und praxisnahe Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater können ihre Ausbildung individuell gestalten und profitieren von zielgruppenspezifischen Themen. Im Mittelpunkt steht stets die persönliche Weiterentwicklung - fachlich wie menschlich. Ergänzt wird das durch moderne Führungsmodelle und eine Unternehmenskultur, die Flexibilität, Eigenverantwortung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf aktiv fördert. "Die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung bildet die Grundlage für eine Kundenberatung auf höchstem Niveau - inhaltlich, methodisch und technisch", betont Marcus Aßmuth. Eine hohe Kundenzufriedenheit ist damit nicht nur das Ergebnis, sondern zugleich auch Motor des nachhaltigen Erfolgs der DVAG. Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen eine branchenübergreifende und individuelle Beratung. Als Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung feiert das Familienunternehmen 2025 sein 50-jähriges Jubiläum und richtet dabei den Blick weiterhin in die Zukunft, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen für Kundinnen und Kunden anzubieten.