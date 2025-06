Nach den leichten Verlusten zum Start in den Juni versucht der Dax am Dienstag wieder den Sprung über die runde Marke von 24.000 Punkten. Wenige Minuten nach dem Start gewann er 0,27 Prozent auf 23.995 Zähler - aber gut eine Stunde nach Handelsstart verzeichnet der Dax einen Verlust von etwa 0,8 Prozent auf 23.876 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Werte notierte rund eine Stunde nach Handelsstart bei 30.589 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,9 Prozent runter.

Leichte Unterstützung kommt durch die kleinen Zuwächse an der US-Börse, die am Morgen auf den Handel in Asien abstrahlten. Dies sorgt für gewisse Beruhigung angesichts des zuletzt wieder etwas zugespitzten Handelskonflikts zwischen den USA und China. Positive Impulse lieferte die Nachricht, dass beide Länder in Kürze auf höchster Ebene über den Handel sprechen dürften.

Gerresheimer geringfügig erholt nach Vortageseinbruch

Nach dem Kurseinbruch vom Vortag tun sich die Aktien von Gerresheimer am Dienstagmorgen schwer mit einer Stabilisierung. Mit 48,50 Euro blieben die Papiere des Herstellers von Spezialverpackungen, der tags zuvor erneut mit einer Gewinnwarnung geschockt hatte, in der Nähe ihres Vortagestiefs seit dem Jahr 2022 bei 47 Euro. Gut eine Stunde nach Handelsbeginn steht die Aktie nun bei einem Minus von 0,6 Prozent.

Von Analystenseite hagelte es Abstufungen infolge deutlich eingestampfter Kursziele. Und die bloße Hoffnung auf eine Übernahme durch Private-Equity-Investoren scheint vielen Anlegern aktuell zu vage für einen Einstieg. Für den Experten Alexander Neuberger vom Bankhaus Metzler ist sie momentan aber der einzige Grund, der noch für die Aktien spricht. Er selbst strich seine Kaufempfehlung und votiert nun mit "Hold".

Gerresheimer steht schon seit Jahren wiederholt im Fokus von Finanzinvestoren. Dabei ging es immer wieder um eine mögliche Aufspaltung des Konzerns. Erst in der vergangenen Woche waren die Papiere getrieben durch neue Übernahmefantasie kurzzeitig hochgesprungen bis auf 66,50 Euro.