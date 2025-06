IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Pumpspeicherkraftwerk Ebensee Batterie für die Energiewende

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Pumpspeicherkraftwerk Ebensee Batterie für die Energiewende

Pumpspeicherkraftwerke gelten als Batterien der Energiewende. Sie nutzen nämlich überschüssige Energie aus Wind- und Solarkraft, um Wasser in ein höher gelegenes Speicherbecken zu pumpen und bei Bedarf grünen Strom zu generieren.

Grüner Strom auf Knopfdruck

Mit dem Ablassen von Wasser kann man dann binnen kurzer Zeit Strom erzeugen. Diese Technik existiert seit über 100 Jahren, erlebt aber durch den Ausbau erneuerbarer Energien eine Renaissance. Energieversorger investieren derzeit massiv in neue oder erweiterte Pumpspeicher, da sie eine entscheidende Rolle für ein stabiles Stromsystem spielen können. Ein großer Vorteil stellt die schnelle Reaktionsfähigkeit ohne Anfahrzeit dar, wodurch Pumpspeicherwerke Lastspitzen ausgleichen können und dadurch die Versorgungssicherheit verbessern. Sie sind somit ein notwendiger Bestandteil der Energiewende, da sie überschüssige Energiemengen zwischenspeichern und auf Knopfdruck wieder ins Netz einspeisen können.

Vor diesem Hintergrund wird von der PORR Group (ISIN: AT0000609607) im oberösterreichischen Ebensee ein modernes Pumpspeicherkraftwerk errichtet. Das Volumen des Prestigeprojekts liegt bei rund 167 Mio. Euro und der Zeitplan sieht eine Bauzeit von etwa vier Jahren vor. Die Fertigstellung ist für Anfang 2028 avisiert, wobei bereits Ende 2027 erste Stromlieferungen im Testbetrieb erfolgen sollen.

Die Anlage nutzt den Traunsee als Unterbecken und ein neues Hochbecken im Gebirge als Oberbecken. Überschussstrom aus dem Netz wird künftig verwendet, um Wasser aus dem Traunsee knapp 500 m hinauf in den Berg zu pumpen. Bei erhöhtem Strombedarf kann das gespeicherte Wasser turbinengetrieben wieder abgelassen werden, um grünen Strom bereitzustellen - dieser muss dann nicht teuer am Markt zugekauft oder durch fossile Spitzenlastkraftwerke erzeugt werden. Das Pumpspeicherkraftwerk Ebensee kann somit als grüne Batterie für Oberösterreich und in Zukunft einen wichtigen Beitrag zur umweltfreundlichen regionalen Energieversorgung leisten.

Technische Eckdaten der Anlage

Das unterirdische Kavernenkraftwerk soll nach seiner Fertigstellung bei maximaler Turbinenauslastung über eine Leistungskapazität von ungefähr 170 MW (Megawatt) verfügen. Die Brutto-Fallhöhe zwischen Unter- und Oberbecken beläuft sich auf 490 Meter, wobei die Kaverne ein Fassungsvermögen von ca. 1,32 Mio. m³ Wasser haben wird. Das heißt: Unter Volllast könnte man dann für die Dauer von rund zehn Stunden Strom erzeugen.

Die Errichtung des Pumpspeicherkraftwerks Ebensee ist technisch hochkomplex und bringt einige besondere Herausforderungen mit sich. Neben großvolumigen Erdarbeiten am oberen Speichersee und klassischem Ingenieurbau sind zudem umfangreiche Tunnel- und Stollenbauten erforderlich. So wird z.B. am Fuße des Traunsees eine unterirdische Kaverne für das Kraftwerk erstellt, in der die gesamte Technik inkl. Generator, Transformator und Pumpturbine Platz finden wird. Sie wird etwa 53 Meter lang, 26 Meter breit und 41 Meter hoch sein. Der 460 Meter lange Zufahrtsstollen zur Kraftwerkskaverne wurde bereits im vergangenen Jahr erfolgreich fertiggestellt. Dabei wurden sowohl die Salzkammergut-Bundesstraße (B145) als auch ein ÖBB-Tunnel unterquert.

Auch die Vortriebsarbeiten bei den zwei nahezu senkrechten Vertikalschächten und dem Schrägschacht mit einer ungewöhnlich steilen Neigung von 60° kommen gut voran und sollten demnächst abgeschlossen sein. Mit Blick auf den Dammbau am Oberwasserspeicher ist anzumerken, dass vor den Bauarbeiten aufwendige Amphibienschutzmaßnahmen durchgeführt und geeignete Ersatzlebensräume geschaffen wurden. Seit November 2023 wurden zudem von internen und externen Geologen Materialerkundungen sowie Schütt- und Verdichtungsversuche durchgeführt und überwacht. Der eigentliche Dammaufbau begann im Juli 2024, wobei das gewonnene Material direkt vor Ort wiederverwendet wurde. Nach derzeitiger Planung soll der erste Damm noch in diesem Jahr fertig werden.

Ein hochkomplexer Arbeitsschritt stellt auch der Bau des Auslaufbauwerks im Traunsee dar. Diese massive Stahlkonstruktion, durch die später das Wasser in den See ein- und ausfließt, wird aufgrund des sensiblen Uferbereichs nicht vor Ort im Wasser gefertigt. Stattdessen wird sie am gegenüberliegenden Ufer des Sees vormontiert und dann wie ein Schiff vom Stapel gelassen und an ihre endgültige Position gezogen.

Das Vorzeigeprojekt ist aus strategischer Sicht nicht nur für die PORR, sondern auch für die gesamte Region Oberösterreich auf Sicht von Generationen von großer Bedeutung. Zum einen mit Blick auf die angestrebte Energiewende und zum anderen verbessert sich dadurch die Versorgungssicherheit des Umlands. Last, but not least schaffen solche Großprojekte während der Bauzeit stets Arbeitsplätze und stärken dadurch lokale Zuliefer- Handwerks- und Gastronomiebetriebe. Nach Abschluss sämtlicher Bauarbeiten sind übrigens Renaturierungs- und Ausgleichsarbeiten vereinbart. Danach werden lediglich kleinere Gebäude und der Speichersee noch zu sehen sein.

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

