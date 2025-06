Kühlt der Arbeitsmarkt nun ab? | CrowdStrike unter Druck | Apple Abstufung

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Bis auf Hewlett Packard Enterprise, sehen wir auf die meisten seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse Gewinnmitnahmen. Die Aktien von Asana, CrowdStrike und Dollar Tree stehen folglich unter Druck. Gleichzeit werden die Aktien von Apple bei Needham wegen der hohen Bewertung und der flauen Wachstumsaussichten abgestuft. Der Wert sei erst in einer Spanne von $170 bis $180 wieder attraktiv. Was die Wirtschaft betrifft, wartet die Wall Street auf die Mai-Arbeitsmarktdaten, die am Freitag gemeldet werden. Laut des Lohnabwicklers ADP hat die Privatwirtschaft im Mai nur 37.000 Stellen geschaffen. Die Wall Street rechnete mit 110.000 neuen Jobs. Ansonsten treten heute die Stahl- und Aluminiumzölle von 50% in Kraft. Eine Belastung insbesondere für die Auto- und Baubranche, wie auch für die Hersteller von Haushaltsgeräten wie Kühlschränke und Waschmaschinen.



00:00 Marktüberblick: ADP-Zahlen & Belastungsfaktoren

02:31 Stahl & Aluminium Zölle: Auswirkungen | Treffen mit Merz

04:45 Handelsstreit: Weitere Zölle im Visier | Großbritannien, Mexiko, China

08:34 Musks Kehrtwende: Kritik an Trump & Reconciliation Bill

11:51 Asana enttäuscht | CrowdStrike: verhaltene Prognose

14:38 HP Enterprise stark | Dollar Tree schwächer

16:08 Apple unter Druck: Analysten stufen ab

18:11 Analysten zu Amazon, Asana, Meta, Netflix, Snowflake

21:31 Wells Fargo: Asset Cap aufgehoben | Smartphone-Markt

23:09 China-Restriktionen: Autoindustrie unter Druck | Tesla schwächelt | Airbus

24:36 Ausblick: ISM Dienstleister, Quartalszahlen