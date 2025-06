IRW-News: PORR AG: PORR gewinnt Großauftrag in der rumänischen Eisenbahninfrastruktur

IRW-PRESS: PORR AG: PORR gewinnt Großauftrag in der rumänischen Eisenbahninfrastruktur

Bedeutender Streckenabschnitt wird modernisiert

Wien/Bukarest, 05.06.2025 - Die PORR bestätigt erneut ihre führende Rolle im Bahnbau mit der Anpassung der rumänischen Eisenbahninfrastruktur an höchste europäische Standards. Sie hat den Zuschlag für ein großes Infrastrukturprojekt erhalten: Die Sanierung und Modernisierung der Eisenbahnstrecke Craiova - Drobeta Turnu Severin - Caransebe als Design & Build-Auftrag. Der Auftragswert beläuft sich auf rund EUR 428 Mio. (RON 2,14 Mrd.).

PORR CEO Karl-Heinz Strauss sagt: Dieses Projekt wird zur Verbesserung des Verkehrsflusses und zur Erhöhung der Sicherheit entlang des Korridors Orient/ östliches Mittelmeer beitragen. Wir sind stolz, als PORR einen so großen Beitrag zum Ausbau des europäischen Verkehrsnetzes zu leisten.

Der Auftrag umfasst die Sanierung und Modernisierung eines strategischen Abschnitts der rumänischen Eisenbahninfrastruktur, der Strecke Craiova - Drobeta Turnu Severin - Caransebe, Lot 5. Die Modernisierungsarbeiten sind dabei komplex und umfangreich; die PORR setzt hier eine große Bandbreite an Expertenwissen ein.

Die Arbeiten umfassen auf 32,6 km Sanierungsarbeiten, den zweigleisigen Ausbau der bisher eingleisigen Strecke sowie den Bau von zwei neuen zweigleisigen Strecken. Dazu kommen insgesamt 18 Brücken und 54 Durchlässe entlang der Bahnlinie. Der Auftrag umfasst auch die Sanierung des bestehenden Rachitobergtunnels (496 m) und den Bau eines neuen, 1.279 m langen zweigleisigen Tunnels, Poarta I. Außerdem werden sechs Bahnhöfe saniert und modernisiert: Bile Herculane, Mehadia Nou, Mehadia, Iablania, Cruov, und Domanea Cornea. Insgesamt beträgt die Projektlaufzeit 60 Monate.

Der gesamte Abschnitt wird zudem mit einem hochmodernen Strom- und Signalsystem ausgerüstet: Nach ihrer Fertigstellung wird die Strecke damit vollständig elektrifiziert und mit dem fortschrittlichsten europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystem ERTMS Level 2 ausgestattet.

Insgesamt sorgt dieses Großprojekt für eine erhebliche Verbesserung. Es verkürzt Fahrzeiten, erhöht die Transportkapazität und passt die nationale Infrastruktur an die europäischen Standards für Geschwindigkeit und Sicherheit an, so Strauss.

Alle Daten und Fakten auf einen Blick:

Projektart: Sanierung und Modernisierung einer großen Eisenbahnstrecke, Design & Build

Leistungsumfang: Sanierungsarbeiten, zweigleisiger Ausbau und Bau von zwei neuen zweigleisigen

Streckenvarianten. Bau von 18 Brücken und 54 Durchlässen, Sanierung eines bestehenden

Tunnels und Bau eines neuen zweigleisigen Tunnels. Sanierung und Modernisierung von sechs

Bahnhöfen. Modernes Stromversorgungs- und

Signalsystem.

Auftraggeberin: Rumänische Nationale Eisenbahngesellschaft

Auftragnehmerin: PORR Construct S.R.L.

Projektdauer: 60 Monate

Auftragsvolumen: ca. EUR 428 Mio. (RON 2,14 Mrd.)

Foto:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79874/250605_EisenbahninfrastrukturRumänien_DE.001.png

Die PORR saniert im Auftrag der Rumänischen Nationalen Eisenbahngesellschaft 32,6 km Eisenbahnstrecke © PORR

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79874/250605_EisenbahninfrastrukturRumänien_DE.002.png

Der Auftrag umfasst 18 Brücken und 54 Durchlässe © PORR

Die Presseinformation inklusive hochauflösendem Bildmaterial steht Ihnen im PORR Newsroom zum Download zur Verfügung.

Über die PORR Group

Innovationskraft für Spitzenleistungen - dafür steht die PORR seit inzwischen über 150 Jahren. Sie ist mit ca. 21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Produktionsleistung von rund EUR 6,7 Mrd. (Geschäftsjahr 2024) eines der größten österreichischen Bauunternehmen und gehört zu den Top-Playern in Europa. Als Full-Service-Providerin bietet die PORR alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der Fokus liegt auf den Heimmärkten Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien. In ausgewählten internationalen Projektmärkten wie in Norwegen, UK und Katar ist die PORR ebenfalls tätig. Die PORR Aktie ist im prime market Segment der Wiener Börse gelistet (ISIN: AT0000609607).

Weitere Infos: www.porr-group.com

