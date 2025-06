Silber - Der Deckel schlechthin

Zuletzt hatten wir beim Silberpreis die nach oben aufgelöste Bullenflagge im Tagesbereich sowie das neue Einstiegssignal auf Point & Figure-Basis hervorgehoben (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 26. und 27. Mai). Nicht zuletzt diese beiden Steilvorlagen haben das Edelmetall bis an die Schlüsselwiderstandszone bei knapp 35 USD geführt. In den letzten Monaten seit Oktober 2024 hat der Silberpreis hier in schöner Regelmäßigkeit wichtige zyklische Hochs ausgeprägt. Gelingt der Befreiungsschlag, kann die Kursentwicklung der letzten Monate letztlich als Schiebezone zwischen 29 USD und 35 USD interpretiert werden. An dieser Stelle müssen wir nochmals auf die eingangs beschriebene Flaggenformation zurückkommen, denn das daraus resultierende Kursziel von 37 USD lässt auf den Ausbruch aus der größeren Tradingrange hoffen. Diese würde dann wiederum ein Kursziel im Bereich von 40 USD aktivieren. Möglicherweise beginnt also beim Silberpreis ein charttechnisches Rad in das andere zu greifen. Als Absicherung auf der Unterseite ist zunächst die 200-Tage-Linie (akt. bei 31,61 USD) prädestiniert. Von strategischer Bedeutung sind aber insbesondere die alten Ausbruchsmarken bei rund 30 USD.

Silber (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.