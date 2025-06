Die Aktie von Elektroauto-Bauer Tesla ist im späten Nachmittagshandel in den USA dramatisch abgestürzt. Die Aktie fiel nach schwachem Auftakt immer weiter und notiert kurz vor Handelsschluss 17 Prozent im Minus. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump gedroht, Elon Musks Firmen, von denen Tesla die bekannteste und größte ist, Regierungsaufträge und Subventionen zu entziehen.

Wörtlich schrieb Trump auf seinem eigenen Kurznachrichtendienst Truth Social:

The easiest way to save money in our Budget, Billions and Billions of Dollars, is to terminate Elon’s Governmental Subsidies and Contracts. I was always surprised that Biden didn’t do it!