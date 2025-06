Die Zukunft der Rüstungs-Aktien | Börse Stuttgart

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



In diesem Video sprechen Richard “Richy” Dittrich (Börse Stuttgart Group) und Robert Halver (Baader Bank) über die Rolle der Rüstungsindustrie im Kontext globaler Konflikte und geopolitischer Spannungen. Sie diskutieren die Notwendigkeit von Investitionen in Verteidigung, die damit verbundenen ethischen Fragen sowie wirtschaftliche und politische Auswirkungen – insbesondere in Europa und den USA.



Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Rolle des Staates in der sozialen Marktwirtschaft. Dabei wird die Balance zwischen staatlicher Verantwortung und wirtschaftlicher Freiheit kritisch beleuchtet. Zudem geht es um technologische Entwicklungen aus der militärischen Forschung, etwa im Bereich der Drohnentechnologie, und deren Bedeutung für die Zivilgesellschaft.



00:00 ► Einführung in Rüstungsaktien und Marktanalyse

03:14 ► Globale Konflikte und geopolitische Spannungen

05:49 ► Rüstungsindustrie in Europa und den USA

09:05 ► Ethische Überlegungen und Investitionsstrategien

12:09 ► Zukunft der Rüstungsindustrie und staatliche Eingriffe

14:09 ► Staatliche Eingriffe und Marktwirtschaft

20:32 ► Rüstungsindustrie und wirtschaftliche Entwicklung

25:49 ► Technologische Fortschritte durch militärische Forschung



Lockheed Martin: WKN: 894648, ISIN: US5398301094

Northrop Grumman: WKN: 851915, ISIN: US6668071029

Rheinmetall: WKN: 703000, ISIN: DE0007030009

Kongsberg Gruppen (Kongsberg): WKN: A0JLZL, ISIN: NO0003043309

Leonardo S.p.A.: WKN: A0ETQX, ISIN: IT0003856405

Hensoldt: WKN: HAG000, ISIN: DE000HAG0005

VanEck UCITS ETF: WKN: A3D9M1, ISIN: IE000YYE6WK5