Drei Fragen an Bernecker 06.06.2025

EZB vor Zinssenkung: Rückenwind für Aktienmärkte?

Die weiter reduzierte Inflation (1,9 Prozent) eröffnet für die EZB die Möglichkeiten mehrerer kleiner Zinsschritte im Jahresverlauf. Die wichtigste Stütze liegt dann in der Kreditnachfrage als Komponente der Nachfrage. Für die Aktienmärkte ist die Wirkung bescheiden, aber psychologisch hilfreich.

Biontech: Hoffnung oder ist der Hype vorbei?

Der Erfolg von Biontech in der Corona-Kampagne eröffnete die Möglichkeit, die Krebsforschung breiter aufzubauen. Die Kooperationen mit erstklassigen Pharmaadressen gehören dazu. Was ist das wert? Eine Bewertung der Umsätze oder des Gewinns führt nicht weiter.

Der Wert der Kooperationen mit Meilenzahlungen ist jedoch ein Indiz dafür, wie große Konzerne die Biotechforschung einordnen. Dann sind auch Börsenwerte von 40 Milliarden Dollar und mehr keine utopische Größe. Wer investiert ist, bleibt es. Wer noch nicht investiert ist, nimmt technische Schwächephasen zum Anlass, neue Positionen aufzubauen.

Aktien oder Anleihen - wo liegt aktuell das bessere Chance-Risiko-Verhältnis?

In den Aktien steckt weltweit das größere Potenzial, weil sich darin die Dynamik jeder Wirtschaft dokumentiert. Die Verschuldungsorgie im Weltmaßstab führt zu steigenden Renditen für Staatsanleihen, weil die Bonität abnimmt und in jedem Zins ein Risikoaufschlag einzupreisen ist. Dann steigt zwar die Rendite per Endlaufzeit, aber die laufenden Anleihekurse nehmen ab. Die Entscheidung ist damit klar: Aktien schlagen Anleihen immer.