Goldpreis schießt durch die Decke - Welches Potential steckt in Silber? - ntv Zertifikate 06.06.2025

In Krisenzeiten steigt bekanntlich der #Goldpreis. Da verwundert es nicht, dass das #Edelmetall in den letzten Jahren so viel an Wert gewonnen hat. Aber welches Potential steckt im "kleinen Bruder" #Silber? Darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Annchristin Jahnel von #HSBC.



►Weitere Infos: https://grp.hsbc/60560Qy7Y

►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/60570Qy7l

►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/60590Qy7W