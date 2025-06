Leclanché SA / Schlagwort(e): Jahresergebnis

LECLANCHE SA kündigt vorübergehende Befreiung von der Offenlegungspflicht im Zusammenhang mit der Veröffentlichung und Einreichung des Geschäftsberichts 2024 an

Der Emittentenausschuss hat dem Antrag der Gesellschaft stattgegeben, LECLANCHÉ SA vorübergehend von der Pflicht zur Veröffentlichung und Hinterlegung des Geschäftsberichts 2024 bei der SIX Exchange Regulation AG (SER) zu befreien.

Der Handel mit den Namenaktien der LECLANCHE SA bleibt gemäss Art. 57 KR ausgesetzt, bis die LECLANCHE SA ihren Geschäftsbericht 2024 veröffentlicht, wie im Beschluss des Emittentenausschusses vom 5. Juni 2025 über die vorübergehende Befreiung von der Offenlegungspflicht festgelegt.

Alle angekündigten Schlüsselmaßnahmen, die darauf abzielen, eine positive Eigenkapitalposition zu erreichen und aufrechtzuerhalten und die Fähigkeit von LECLANCHE SA zur Fortführung des Unternehmens zu demonstrieren, werden weiterhin umgesetzt.

Die Gesellschaft wird kurz nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 zur kommenden Generalversammlung einladen.

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 6. Juni, 2025 - Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherung gibt bekannt, dass der Emittentenausschuss in seinem Beschluss vom 5. Juni 2025 eine vorübergehende Befreiung von der Veröffentlichungspflicht des Geschäftsberichts 2024 der LECLANCHE SA und die Einreichung dieses Berichts bei der SER bis zum 30. Juni 2025 genehmigt hat.

Diese befristete Befreiung folgt auf eine frühere Verlängerung vom 29. April 2025, die die ursprüngliche Frist vom 30. April 2025 für die Veröffentlichung des Jahresberichts 2024 bis zum 31. Mai 2025 verlängert hat.

Der Emittentenausschuss hat die LECLANCHE SA gebeten, den nachstehenden Auszug aus seinem Beschluss vom 5. Juni 2025 in diese Ad-hoc-Mitteilung aufzunehmen:

I. Die befristete Befreiung von der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 und dessen Hinterlegung bei der SIX Exchange Regulation AG bis spätestens 30. Juni 2025 wird mit folgendem Vorbehalt (lit. a) und unter folgender Bedingung (lit. b) gewährt:

a.Die SIX Exchange Regulation AG hat den Handel mit den Namenaktien der Leclanché S.A. am 02. Juni 2025 gemäss Art. 57 KR vorübergehend ausgesetzt, bis Leclanché S.A. ihren Geschäftsbericht 2024 gemäss den Bestimmungen über die Ad-hoc-Publizität (Art. 53 KR i.V.m. der DAH) veröffentlicht und bei der SIX Exchange Regulation AG hinterlegt hat.

b.Leclanché S.A. ist verpflichtet, bis spätestens Freitag, 06. Juni 2025, 7.30 Uhr MEZ, eine Mitteilung gemäss den Bestimmungen über die Ad-hoc-Publizität zu diesem Beschluss zu veröffentlichen. Die Bekanntmachung muss die unveränderte Wiedergabe des Wortlauts von Ziffer I. dieser Entscheidung enthalten. I. dieses Beschlusses an gut sichtbarer Stelle enthalten.

Alle wichtigen Maßnahmen, die bereits angekündigt wurden, um eine positive Eigenkapitalposition zu erreichen und aufrechtzuerhalten und die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Geschäftstätigkeit bis mindestens Juni 2026 zu demonstrieren, werden weiterhin durchgeführt. Dazu gehören die laufenden Arbeiten mit Pinnacle International Venture Capital Limited an einem langfristigen Finanzierungsplan von bis zu 360 Millionen Schweizer Franken, der den Ausbau der Produktionskapazitäten in Deutschland unterstützen und das Betriebskapital des Unternehmens stärken wird. Die Strukturierung dieser Finanzierung ist an ein derzeit laufendes technisches Prüfverfahren gebunden, das voraussichtlich bis zum 7. August 2025 abgeschlossen sein wird.

Das Unternehmen plant, seine Jahreshauptversammlung im August 2025 abzuhalten und wird die Einladungen kurz nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 versenden.

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie „strategisch“, „vorgeschlagen“, „eingeführt“, „wird“, „geplant“, „erwartet“, „Verpflichtung“, „erwarten“, „prognostizieren“, „etabliert“, „vorbereiten“, „planen“, „schätzen“, „Ziele“, „würden“, „potenziell“ und „erwarten“ gekennzeichnet sein können, „Schätzung“, „Angebot“ oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

