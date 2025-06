T-Mobile-Chef wird wohl vorzeitig seinen Hut nehmen

Die wachstumsstarke US-Tochter der Deutschen Telekom steht einem Zeitungsbericht zufolge vor einem Führungswechsel.

Der Chef von T-Mobile, Mike Sievert, werde sein Amt voraussichtlich in diesem oder kommenden Jahr vorzeitig aufgeben, um sich eine Auszeit zu nehmen, schrieb das "Handelsblatt" am Montag unter Berufung auf Insider. Aussichtsreichster Kandidat für seine Nachfolge sei Srini Gopalan, der aktuell das Tagesgeschäft des Mobilfunkers verantwortet. Der frühere Deutschland-Chef des Mutterkonzerns war erst vor wenigen Monaten in das Management der US-Tochter gewechselt.

Ein Sprecher von T-Mobile US sagte, man äußere sich nicht zu Gerüchten oder Spekulationen. Die Deutsche Telekom war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Das frühere Konzern-Problemsparte T-Mobile hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Umsatz- und Gewinntreiber gemausert. Dank starker Zahlen des US-Mobilfunkers hatte die Telekom mehrfach ihre Ergebnisziele angehoben. Wegen eines verschärften Preiskampfs blieb das Kundenwachstum zu Jahresbeginn allerdings hinter den Erwartungen zurück. Die Telekom-Tochter will 2025 dennoch 5,5 bis sechs Millionen Nutzer hinzugewinnen.